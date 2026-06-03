Đại hội XIV Công đoàn VN: Xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện

Đây là những kết quả nổi bật tạo nền tảng để Công đoàn VN bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Chăm lo hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động

Theo Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường lao động đối mặt không ít khó khăn, thách thức, trong giai đoạn 2023 - 2026, đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn VN đạt kết quả toàn diện.

Điểm nhấn nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, trong đó có việc xây dựng luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua.

Các chương trình chăm lo như "Tết sum vầy", "Tháng công nhân", "Mái ấm Công đoàn", "Phúc lợi đoàn viên" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Chỉ tính riêng dịp tết từ năm 2023 đến nay, gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 15.000 tỉ đồng. Tổng nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong giai đoạn này đạt hơn 27.220 tỉ đồng. Chương trình "Những món quà từ đại hội" cũng được triển khai để hỗ trợ gần 30.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nghề nghiệp.

Cụm pano chào mừng Đại hội Công đoàn VN lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ẢNH: NHƯ Ý

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động tiếp tục được đổi mới. Nhiều hoạt động quy mô lớn như chương trình "Giờ thứ 9+", giải bóng đá công nhân, viên chức toàn quốc được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên và người lao động.

Hơn 383.000 sáng kiến làm lợi trên 40.000 tỉ đồng

Bên cạnh các chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐ VN cho biết các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Những phong trào như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Qua các phong trào thi đua, đã có 383.837 sáng kiến được công nhận và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỉ đồng. Đây được xem là động lực quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Anh Tuấn tặng quà người lao động tại Thái Nguyên ẢNH: VIỆT BẮC

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2023 - 2026, các cấp công đoàn đã phát triển mới hơn 2,2 triệu đoàn viên, thành lập trên 15.000 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn VN tiếp tục tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp công đoàn đã giới thiệu hơn 200.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó gần 100.000 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Công tác nữ công tiếp tục được chú trọng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong đoàn viên, người lao động.

Xác định 2 khâu đột phá

Tại họp báo thông tin về Đại hội XIV Công đoàn VN nhiệm kỳ 2026 - 2031 mới đây, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), cho biết đại hội diễn ra từ ngày 3 - 5.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham gia của 780 đại biểu. Đại hội xác định phương châm hành động là "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển" với nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa XIV.

Đại hội đặt mục tiêu xây dựng Công đoàn VN vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Nhiệm kỳ mới, Công đoàn VN sẽ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt"; xác định 2 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Cũng tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, thông tin: "Đại hội cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm về phát triển đoàn viên, nâng cao phúc lợi đoàn viên và đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; đồng thời triển khai 4 đề án lớn liên quan đến đối thoại, thương lượng tập thể, phát triển lực lượng sản xuất mới, chuyển đổi số và xây dựng mô hình tổ chức công đoàn mở, linh hoạt, năng động".