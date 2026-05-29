Công đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị tăng lương tối thiểu

Thu Hằng
29/05/2026 19:18 GMT+7

Sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Công đoàn sẽ tổng hợp khảo sát ý kiến, minh chứng để nghiên cứu, thảo luận có mức đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp.

Tăng lương tối thiểu và nhà ở công nhân là 2 vấn đề người lao động quan tâm đã được lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo chiều 29.5 thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng chủ trì họp báo

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong bối cảnh khó khăn của năm 2025, lương tối thiểu vùng đã tăng 7,2% kể từ ngày 1.1.2026.

Để có mức tăng này, Công đoàn đã khảo sát lượng lớn đoàn viên lao động kèm phân tích căn cứ khoa học, minh chứng thực tế về cuộc sống của công nhân…

Về đàm phán tiền lương tối thiểu vùng năm 2027, ông Hiểu cho hay Công đoàn đang khảo sát về đời sống lao động trước khi đề xuất mức tăng và thời điểm điều chỉnh, với quan điểm hài hòa lợi ích hai bên nhưng vẫn phải đặt người lao động là trung tâm.

"Dự kiến, sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn sẽ tổng hợp khảo sát ý kiến, minh chứng để nghiên cứu, thảo luận có mức đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp tới Hội đồng Tiền lương quốc gia. Quan điểm của chúng tôi là tăng ở mức cao nhất để bảo vệ người lao động và hài hòa lợi ích với doanh nghiệp trên tinh thần chia sẻ, đồng hành", ông Hiểu cho hay.

Chính sách hướng đến lương đủ sống thay vì lương tối thiểu là mong muốn chính đáng của người lao động để đảm bảo mức sống, có tích lũy cần thiết cho họ và gia đình giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống.

Liên quan đến nhà ở cho người lao động, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết từ năm 2024 đến nay đã khởi công 3 dự án nhà ở tại tỉnh Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh) với 477 căn, 1 dự án tại tỉnh Vĩnh Long 672 căn và tại Đồng Tháp 526 căn.

Từ nay đến cuối năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ khởi công 3 dự án nữa tại Quảng Ngãi 603 căn, Đà Nẵng 735 căn, Bắc Ninh 813 căn. Tổng số căn đang và sẽ xây dựng khoảng 3.800 căn.

Theo ông Hùng, đây là những nơi tập trung đông công nhân lao động, nhu cầu nhà ở lớn, chính quyền hỗ trợ tích cực nên thủ tục hoàn thành rất nhanh.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5.6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tại đại hội sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh việc chăm lo quyền lợi cho người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đổi mới toàn diện tài chính công đoàn; phát triển phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

