Thời sự Lao động - Việc làm

Công đoàn nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ Ngày Văn hóa 24.11

Thu Hằng
29/04/2026 13:46 GMT+7

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc liền kề nhằm tạo kỳ nghỉ kéo dài cho người lao động vào dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Chia sẻ với báo chí trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), cho biết đoàn viên, lao động cả nước rất đồng tình, phấn khởi trước việc Quốc hội thông qua ngày 24.11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. 

Chính sách này nhằm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam

"Với ngày này, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến di sản văn hóa. Cùng với đó, đây là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam. Qua những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam", ông Hiểu chia sẻ.

Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ trong năm 2026, nhiều người lao động đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23.11) sang làm bù vào thứ bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam liên tục 4 ngày (từ 21.11 - 24.11).

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện nay đang vướng quy định của luật. Do vậy, với mong muốn của người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ cùng với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách. Mục tiêu là xây dựng hệ thống quy định phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi và duy trì quan hệ lao động ổn định trong tình hình mới.

Trước đó, khi lấy ý kiến các bộ ngành về phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9, do 2 ngày nghỉ rơi vào thứ ba và thứ tư đầu tuần nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22.8). 

Công đoàn lấy ý kiến hoán đổi ngày để 'nối' 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ - 30.4

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi ngày làm việc nhằm nối liền kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương với dịp lễ 30.4 - 1.5. Tuy nhiên, đề xuất này đang vướng quy định pháp luật hiện hành về nghỉ bù.

Khám phá thêm chủ đề

ngày văn hóa việt nam Công đoàn người lao động Nghỉ lễ hoán đổi ngày làm việc
