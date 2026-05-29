Công đoàn dành 100 tỉ đồng chăm lo cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Thu Hằng
29/05/2026 18:36 GMT+7

Trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam quyết định dành 100 tỉ đồng để hỗ trợ công nhân, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó hơn 40 tỉ đồng được trao trực tiếp thông qua chương trình 'Những món quà từ Đại hội'.

Thông tin được ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chia sẻ tại buổi họp báo về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều 29.5.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ thông tin tại họp báo

Theo ông Hiểu, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5.6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Ông Hiểu cho biết, điểm mới của đại hội lần này là Ban Thường vụ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định dành 100 tỉ đồng để chăm lo cho công nhân, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào đầu tháng 5, cả nước hiện có gần 30.000 người lao động đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nghiêm trọng.

Trong tổng kinh phí hỗ trợ, hơn 40 tỉ đồng được dành cho chương trình "Những món quà từ Đại hội". Mức hỗ trợ từ 1 - 2 triệu đồng/người tùy theo tình trạng bệnh.

"Chúng tôi hướng tới đối tượng này bởi khi họ đang khó khăn, công đoàn đến với họ bằng sự ấm áp và đầy nhân văn, dành cho họ những món quà. Trong khi tổ chức công đoàn đang sôi nổi chuẩn bị cho đại hội thì với những người lao động đang chống chọi với bệnh tật, điều họ cần nhất là sự sẻ chia và đồng hành. Chúng tôi mong những món quà này sẽ tiếp thêm niềm tin và nghị lực để họ vượt qua khó khăn", ông Hiểu nói.

Theo ông Hiểu, hiện Thường trực Đoàn Chủ tịch bắt đầu triển khai đi thăm một số đơn vị; đến tận bệnh viện, tận khu nhà trọ để thăm một số bệnh nhân nặng.

Đối với các trường hợp còn lại, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Hiện cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai, phấn đấu người lao động nhận được tiền trước hoặc ngay sau khi đại hội kết thúc.

Cũng theo ông Hiểu, thay vì tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng như một số kỳ đại hội trước, sáng 7.6, tại 51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và ngành sẽ đồng loạt phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

Phong trào nhằm khích lệ đoàn viên, người lao động nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. 

