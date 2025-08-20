Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động VN vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng LĐLĐ đã bám sát các nghị quyết của T.Ư, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức công đoàn.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TTXVN

Biểu dương những thành tích Đảng bộ Tổng LĐLĐ VN đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng LĐLĐ VN cùng tổ chức công đoàn sẽ thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, từ tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc MTTQ VN. Do đó, Đảng bộ phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí, hành động.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu Đảng bộ Tổng LĐLĐ VN thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo để tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội nhằm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Tổng LĐLĐ làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

"Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Tổng LĐLĐ VN sẽ đoàn kết thống nhất, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động chung sức đồng lòng cùng Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước VN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh", ông Chiến nhấn mạnh.

Tại đại hội, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐ VN gồm 29 - 33 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 - 11 người. Ông Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới", nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức với 178 đại biểu chỉ định và 22 đại biểu đương nhiên đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, bầu Đoàn Thư ký Đại hội và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.