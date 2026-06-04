Sửa đổi Điều lệ Công đoàn phù hợp với tình hình mới

Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong cả nước.

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển", Đại hội XIV Công đoàn VN có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn VN giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn VN; đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa XIV.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Xuân Hùng đã trình bày Dự thảo Điều lệ Công đoàn VN sửa đổi với nhiều nội dung mới nhằm phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà công nhân TP.HCM nhân chuyến công tác tại TP.HCM ngày 27.4.2026 Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Điều lệ Công đoàn VN khóa XIII được thông qua năm 2023 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở để các cấp công đoàn triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, việc sửa đổi điều lệ được đánh giá là cần thiết.

Dự thảo Điều lệ khóa XIV được thiết kế theo hướng tinh gọn hơn với 9 chương, 31 điều, giảm 2 chương, 14 điều so với điều lệ hiện hành. Dự thảo đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt ý kiến góp ý từ đoàn viên, cán bộ công đoàn và các tổ chức liên quan. Các ý kiến đã được tiếp thu và hoàn thiện trước khi trình đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV Công đoàn VN ẢNH: TUẤN MINH

Đáng chú ý, dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến công tác tài chính công đoàn. Trong đó, có đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hiện nay. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về đối tượng đóng 2% kinh phí công đoàn nhằm bảo đảm thống nhất với luật Công đoàn năm 2024.

Dự thảo cũng bỏ các quy định riêng về công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; LĐLĐ cấp huyện; công đoàn ngành địa phương; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty và một số mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác. Cùng với việc tinh gọn, dự thảo bổ sung các quy định về một số mô hình tổ chức công đoàn đặc thù.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn VN ẢNH: TUẤN MINH

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tên gọi cơ quan lãnh đạo công đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, quy định về đoàn viên, cán bộ công đoàn cũng như hệ thống các cấp công đoàn trong tình hình mới.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã tập trung thảo luận về các văn kiện, dự thảo điều lệ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới và các giải pháp phát triển đoàn viên. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch ĐH XIV Công đoàn VN ẢNH: TUẤN MINH

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho biết văn kiện đại hội lần này được xây dựng theo cách tiếp cận mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo Hiến pháp và luật Công đoàn, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung tập trung về đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục vận động, xây dựng tổ chức, công tác tài chính…

Theo chương trình, sáng nay 4.6 Đại hội XIV Công đoàn VN diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong phiên họp ngày hôm nay, đại hội sẽ thảo luận đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa XIV.