Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng 3.6 ở Hà Nội, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV đã được Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trình bày với nhiều nội dung mới nhằm phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ và rộng rãi.

Đến nay, dự thảo đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt ý kiến góp ý từ đoàn viên, cán bộ công đoàn và các tổ chức liên quan. Các ý kiến đã được tiểu ban Điều lệ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện qua nhiều vòng thảo luận.

Dự thảo cũng đã được Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, cho ý kiến tại nhiều kỳ họp trước khi trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Trước khi trình đại hội, văn bản này còn được các cơ quan liên quan như Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban xây dựng Đảng ở T.Ư thẩm định, góp ý hoàn thiện.

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết, dự thảo Điều lệ khóa XIV có nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến công tác tài chính công đoàn.

Trong đó, tại điểm a khoản 1 điều 23, dự thảo đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hiện nay.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về đối tượng đóng 2% kinh phí công đoàn tại điểm b khoản 1 điều 23 nhằm bảo đảm thống nhất với khoản 1 điều 29 của luật Công đoàn năm 2024.

Một nội dung mới khác là bổ sung quy định: hằng năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về dự toán và quyết toán tài chính công đoàn của Công đoàn Việt Nam.

Tinh gọn tổ chức, quy định về một số mô hình đặc thù

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII được thông qua năm 2023 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở để các cấp công đoàn triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, việc sửa đổi điều lệ được đánh giá là cần thiết.

Dự thảo Điều lệ khóa XIV được thiết kế theo hướng tinh gọn hơn với 9 chương, 31 điều, giảm 2 chương, 14 điều so với điều lệ hiện hành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là không tiếp tục quy định cứng các loại hình công đoàn cấp cơ sở trong điều lệ. Thay vào đó, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện, tạo sự chủ động và linh hoạt cho các cấp công đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Dự thảo đồng thời bỏ các quy định riêng về công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; liên đoàn lao động cấp huyện; công đoàn ngành địa phương; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty và một số mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Cùng với việc tinh gọn, dự thảo bổ sung các quy định về một số mô hình tổ chức công đoàn đặc thù như công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; công đoàn xã, phường, đặc khu; công đoàn liên xã, phường; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn đơn vị sự nghiệp T.Ư; công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng; Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam...

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tên gọi cơ quan lãnh đạo công đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, quy định về đoàn viên, cán bộ công đoàn cũng như hệ thống các cấp công đoàn trong tình hình mới.