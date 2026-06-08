Xây dựng thế hệ nông dân số, lập mới 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX ẢNH: PHẠM HƯNG

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 5 năm tới, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam xác định công tác Hội và phong trào nông dân với các nhiệm vụ đột phá: đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số; tăng cường nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số; hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Theo đó, đại hội đã đề ra các mục tiêu: bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4.500 tổ hợp tác, 1.500 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn, trong đó có ít nhất 300 hợp tác xã kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên; duy trì dư nợ ủy thác với các ngân hàng đạt 200.000 tỉ đồng; có ít nhất 70% số hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; trên 95% hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp từ nông dân Việt Nam xuất sắc là chỉ tiêu rất cao, đầy thách thức trong nhiệm kỳ mới. Để đạt được mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam các cấp sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ toàn diện về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn và xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lương Quốc Đoàn cho rằng những nông dân Việt Nam xuất sắc có sẵn kinh nghiệm, năng lực, kỹ thuật và nền tảng tốt nên khi được tiếp sức bằng cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của Hội, họ sẽ có lợi thế rất lớn để thành lập doanh nghiệp, trở thành đầu tàu kéo kinh tế nông thôn phát triển.

Chiều cùng ngày, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam đã bầu 81 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX và tổ chức hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Hôm nay 8.6, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ chính thức khai mạc phiên trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.



