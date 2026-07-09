Thành phố Đồng Nai thu ngân sách 'top' 4 cả nước

Ngày 9.7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục ngày làm việc thứ 2, chương trình kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm) với phiên chất vấn và trả lời chất vấn xung quanh nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Thu ngân sách đứng thứ 4 cả nước

Theo UBND thành phố Đồng Nai, tính đến 30.6, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56.529 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 56% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 38% chỉ tiêu phấn đấu HĐND thành phố giao là 150.000 tỉ đồng.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,81%, vượt 0,03 điểm phần trăm, so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng của UBND thành phố.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, địa phương hiện đứng thứ 4 cả nước (chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng) về mức thu ngân sách hiện tại.

Tuy chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu đặt ra (150.000 tỉ đồng), nhưng hầu hết các nguồn thu lớn đều đã và đang đảm bảo tiến độ.

Toàn cảnh kỳ họp ẢNH: H.G

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13.991 tỉ đồng, đạt 73%; thu từ khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh là 8.501 tỉ đồng, đạt 68%; thu từ nguồn xổ số kiến thiết là 2.785 tỉ đồng, đạt 64%; thu từ xuất nhập khẩu là 13.138 tỉ đồng, đạt 51%...

Để đạt mục tiêu phấn đấu là 150.000 tỉ đồng, trong 6 tháng cuối năm 2026, địa phương phải thu ngân sách nhà nước hơn 93.000 tỉ đồng.

Theo ông Hà, nhiều lĩnh vực khác như khai thác, khoáng sản, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đều đang đảm bảo tiến độ.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai trả lời chất vấn tại kỳ họp ẢNH: CÔNG NGHĨA

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, theo kịch bản phấn đấu là hơn 56.000 tỉ đồng (khoảng 37% tổng mục tiêu phấn đấu). Để đạt được chỉ tiêu thu này, bên cạnh nguồn thu giá đất, thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân từ chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng các dự án, thì tiến độ thu sử dụng từ các nguồn khác cũng phải đạt 13% dự toán giao và đạt 61% theo chỉ tiêu phấn đấu.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá đất, hiện tại, thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá đối với 14 khu đất và dự kiến đấu giá trong tháng 8 và tháng 9 này. Trong điều kiện thuận lợi, đấu giá thành, mức thu dự kiến của việc đấu giá đất ước đạt 55.000 tỉ đồng.

"Có hiện tượng gom đất, đầu cơ"

Trả lời chất vấn tại kỳ họp, trước vấn đề cử tri quan tâm là tình trạng gom đất trong các dự án, đầu cơ, tranh thủ để hưởng chênh lệch, theo ông Hồ Văn Hà, hiện tượng này là có, tuy nhiên việc phát hiện và đánh giá, xử lý thì chưa có những số liệu cụ thể.

Ông Hồ Văn Hà cho rằng, UBND các xã, phường phải xác định được nhiệm vụ này, vì các sở, ngành không thể phát hiện được các nhóm hành vi mua đất đai đầu cơ. Đây là nhiệm vụ cụ thể, được xác định ở cấp địa phương; chủ tịch xã, phường phải nắm.

Khu công nghiệp Dầu Giây (phường Dầu Giây) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Hà, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhất là khu vực xung quanh sân bay, đô thị, khu công nghiệp, đô thị ven sông, các tuyến giao thông chiến lược; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ đất đai.

UBND thành phố Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát danh mục các dự án đầu tư, cắt giảm các dự án kém hiệu quả, thu hồi dự án chậm triển khai gây lãng phí đất đai; sắp xếp lại các dự án nhỏ, manh mún để tạo lập không gian mới, đảm bảo phù hợp quy hoạch và pháp luật; kiên quyết xử lý tình trạng "giữ đất", "giành chỗ", được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm đưa đất vào sử dụng.