HĐND thành phố Đồng Nai xem xét nhiều dự án hạ tầng quan trọng, cấp thiết

Ngày 8.7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày (8 - 9.7).

Nhiều nghị quyết về dự án hạ tầng được xem xét tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) ẢNH: LÊ LÂM

Theo chương trình, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời xem xét thông qua nhiều nghị quyết về các hạ tầng kết nối quan trọng, cấp thiết, như các dự án cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ… Đây là những cầu bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM, xa hơn là đa dạng các tuyến kết nối TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Hệ thống các tuyến metro được quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Nai ẢNH: H.K

Bên cạnh đó là dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài ra, còn xem xét thông qua nghị quyết về dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính của thành phố Đồng Nai. Theo đó, trung tâm được xây dựng tại khu đất hơn 100 ha tại vị trí khu công nghiệp Biên Hòa 1 (hiện đã giải tỏa, sẵn sàng mặt bằng).

Núi Chứa Chan được kỳ vọng là điểm thu hút khách du lịch của thành phố Đồng Nai trong tương lai ẢNH: LÊ LÂM

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Đồng Nai cũng xem xét thông qua nghị quyết về xây dựng tuyến đường quanh núi Chứa Chan (thuộc phường Xuân Lộc) với chiều dài 16 km, rộng 45 m.

Theo dự thảo, việc xây dựng tuyến đường quanh núi Chứa Chan nhằm kết nối các vùng lân cận phát triển kinh tế, xã hội; tạo cảnh quan danh thắng, phát triển du lịch sinh thái kết hợp với tham quan di tích quốc gia danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan. Hiện núi Chứa Chan được triển khai xây dựng dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.