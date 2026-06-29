Đồng Nai: Ngày mai khởi công 13 km đường trên cao xuyên khu bảo tồn

Theo kế hoạch, sáng mai (30.6), UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào), thuộc phường Trị An (thành phố Đồng Nai).

Phối cảnh tuyến đường xuyên khu bảo tồn ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Toàn bộ tuyến đường được xây trên cao (cầu cạn) từ 9 - 12 m tùy theo điều kiện địa hình. Đường có 8 làn xe (mỗi chiều 4 làn), mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Trên tuyến xây dựng 3 nút giao, gồm: nút giao với đường vào Di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam; nút giao kết nối vào Di tích căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ; nút giao với đường tỉnh 761.

Ngoài ra, còn xây dựng một đài quan sát cao 45 m đặt tại khu đất giáp với đường vào Di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, để phục vụ quan sát phòng chống cháy rừng và quan sát tình hình động vật nhằm ứng phó kịp thời các sự cố.

Do tuyến đường đi qua khu vực rừng đặc dụng - nơi có nhiều động vật rừng sinh sống, nên ngoài việc làm đường trên cao để không chia cắt sinh cảnh sống, toàn bộ tuyến đường còn được lắp một bức tường chống ồn kèm chắn ánh sáng cao 4 m.

Toàn tuyến đường sẽ được lắp bức tường chống ồn và chống ánh sáng cao 4 m ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng được sử dụng loại năng lượng mặt trời và tự động điều chỉnh cường độ chiếu sáng theo lưu lượng giao thông.

Cụ thể, khi có phương tiện lưu thông đèn hoạt động 100% công suất. Khi không có phương tiện đèn tự động giảm xuống khoảng 30% công suất.

Kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai

Hiện trạng tuyến đường hiện hữu ẢNH: LÊ LÂM

Tuyến đường 13 km trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài khoảng 44,5 km (nối Bình Phước cũ với Đồng Nai).

Dự án thành phần 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 31,5 km. Đoạn này cũng được đầu tư xây dựng 8 làn xe, mặt đường rộng 33,5 m.

Thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2028, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28.792 tỉ đồng. Trong đó đoạn 1 đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh); đoạn 2 là đầu tư công.