Đường trên cao xuyên khu bảo tồn: Lắp tường chống ồn và chắn sáng toàn tuyến

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào".

Phối cảnh của tuyến đường ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

13 km đường trên cao đi xuyên khu bảo tồn

Tuyến đường này dài khoảng 13 km, xây dựng đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Theo quyết định phê duyệt, tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 54,49 ha, và toàn bộ thuộc đất rừng đặc dụng. Trong đó diện tích có rừng tự nhiên khoảng 10,4 ha, diện tích có rừng trồng khoảng 18,1 ha, diện tích chưa có rừng khoảng 25,9 ha (gồm diện tích rừng trồng chưa thành rừng, diện tích tái sinh và các loại đất khác).

Tuyến đường đi qua khu vực rừng đặc dụng, có nhiều động vật rừng sinh sống ẢNH: LÊ LÂM

Toàn bộ tuyến đường được xây trên cao (cầu cạn) từ 9 - 12 m tùy theo điều kiện địa hình. Đường có 8 làn xe (mỗi chiều 4 làn), mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Trên tuyến xây dựng 3 nút giao, gồm: nút giao với đường vào Di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam; nút giao kết nối vào Di tích căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ; nút giao với đường tỉnh 761.

Ngoài ra, còn xây dựng một đài quan sát cao 45 m đặt tại khu đất giáp với đường vào Di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, để phục vụ quan sát phòng chống cháy rừng và quan sát tình hình động vật nhằm ứng phó kịp thời các sự cố.

Thiết kế chống ồn và chắn ánh sáng

Do tuyến đường đi qua khu vực rừng đặc dụng - nơi có nhiều động vật rừng sinh sống, nên phương án làm đường trên cao được lựa chọn nhằm duy trì tính liên tục của sinh cảnh và tạo điều kiện cho động vật hoang dã di chuyển dưới công trình. Đồng thời, còn bố trí hệ thống hàng rào bảo vệ tại các vị trí đường dẫn và khu vực có nguy cơ động vật tiếp cận mặt đường.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng tính đến phương án chống ồn và chắn ánh sáng nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái rừng. Do đó, theo thiết kế, một bức tường chống ồn kèm chắn ánh sáng sẽ được lắp đặt trên toàn tuyến.

Mặt cắt ngang của tuyến đường, mặt đường có 8 làn xe; 2 bên được bố trí tường cao hơn 4 m để chống ồn kèm chống ánh sáng ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư dự kiến bố trí tường chống ồn kèm chắn sáng với chiều cao khoảng 4,1 m. Bức tường không chỉ có tác dụng giảm sự lan truyền tiếng ồn mà còn góp phần hạn chế phát tán ánh sáng theo phương ngang về phía sinh cảnh rừng, giảm ảnh hưởng đến các loài động vật hoạt động về đêm.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho biết: Trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai theo dõi sự xuất hiện của động vật hoang dã tại các khu vực thi công ban đêm. Trường hợp ghi nhận dấu hiệu thay đổi hành vi hoặc né tránh sinh cảnh bất thường sẽ xem xét điều chỉnh phương án chiếu sáng và thời gian thi công phù hợp.

Một đàn voi đang di chuyển trong khu vực thuộc phạm vi dự án tuyến đường trên cao ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài ra, khi đưa vào vận hành, tuyến đường được sử dụng đèn năng lượng mặt trời công suất 27W, bố trí trên dải phân cách giữa, khoảng cách trung bình 20 m. Đèn được tích hợp cảm biến, tự động điều chỉnh cường độ chiếu sáng theo lưu lượng giao thông.

Cụ thể, khi có phương tiện lưu thông đèn hoạt động 100% công suất. Khi không có phương tiện đèn tự động giảm xuống khoảng 30% công suất.

Tuyến đường cũng được lắp đặt biển cảnh báo động vật hoang dã, biển hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc và camera giám sát tại các vị trí nhạy cảm nhằm giảm nguy cơ va chạm giữa phương tiện giao thông và động vật hoang dã.