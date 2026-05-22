Kiểm lâm dùng máy xúc giải cứu voi rừng rơi xuống hố sâu

Ngày 22.5, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một cá thể voi rừng rơi xuống hố sâu.

Chú voi con trèo lên khỏi hố thành công ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự việc xảy ra sáng 13.5 tại tiểu khu 130 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, địa giới hành chính thuộc khu phố Bà Hào, phường Trị An (thành phố Đồng Nai).

Vào thời gian trên, Trạm kiểm lâm Suối Trau thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc có một cá thể voi bị rơi xuống hố sâu trong rẫy xoài của hộ dân.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng kiểm lâm ghi nhận cá thể voi con khoảng 3 năm tuổi, cái hố voi rơi xuống sâu khoảng 3 m. Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã sử dụng máy xúc đào một đường rãnh có độ dốc thoai thoải để voi con tự trèo lên.

Đến 8 giờ cùng ngày, cá thể voi con trên đã tự leo lên khỏi hố và di chuyển vào rừng. Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành lấp cái hố sâu này để ngăn xảy ra trường hợp tương tự, đồng thời rà soát xử lý các hố sâu, giếng hoang trên địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn voi bị rơi xuống.

Thành phố Đồng Nai là địa phương đang có quần thể voi rừng lớn thứ 2 cả nước, khoảng 25 - 27 cá thể, sinh sống ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Đàn voi có sự hiện diện của các cá thể voi con, đây là tín hiệu mừng cho thấy đàn voi rừng ở thành phố Đồng Nai đang phát triển tốt.