Đồng Nai nghiên cứu mở tour du lịch xem voi hoang dã

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký văn bản về việc thực hiện giải pháp bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh.

Voi hoang dã trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: H.K

Tại văn bản này, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng hướng đi trên là cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo cơ sở pháp lý, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước. Sau đó thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 7.2025, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép Khu bảo tồn được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Voi rừng chụp bằng bẫy ảnh trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: H.K

Báo cáo tại Tuần lễ bảo tồn voi diễn ra ở Đồng Nai vào cuối tháng 9.2025, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương đang có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước.

Hiện nay đã xác định đàn voi có khoảng 25 - 27 cá thể, trong đó có sự hiện diện của các cá thể voi con, đây là tín hiệu mừng cho thấy đàn voi đang phát triển tốt.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, đàn voi hoang dã trên hiện sinh sống trên các cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai (diện tích hơn 42.000 ha, ở các xã Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn và La Ngà; thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và Định Quán cũ).