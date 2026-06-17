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Đời sống

Hình ảnh hiếm: Đàn voi con vô tư tắm bùn, nô đùa trong rừng Mã Đà

Lê Lâm
Lê Lâm
Hệ thống bẫy ảnh tại rừng Mã Đà ghi lại cảnh 4 voi con khoảng 2 năm tuổi thích thú tắm bùn, nô đùa trong vũng nước. Cùng khu vực còn xuất hiện voi ngà lệch, bò tót và nhiều động vật hoang dã khác.

Đây là những hình ảnh do Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành đặt bẫy ảnh và ghi lại được trong rừng Mã Đà (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai).

Hình ảnh hiếm về đàn voi con ở rừng Mã Đà đang tắm bùn - Ảnh 1.

Trong hình là cảnh 4 con voi con (khoảng 2 năm tuổi) đang nô đùa, tắm bùn trong một vũng nước ở rừng Mã Đà

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh hiếm về đàn voi con ở rừng Mã Đà đang tắm bùn - Ảnh 2.

Các chú voi con tỏ ra rất thích thú ngâm mình dưới vũng nước. Theo Chi cục kiểm lâm TP.Đồng Nai, đàn voi rừng ở Đồng Nai khoảng gần 30 cá thể, cấu trúc đa dạng, có voi trưởng thành lẫn voi con

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh hiếm về đàn voi con ở rừng Mã Đà đang tắm bùn - Ảnh 3.

Cũng tại vị trí này, bẫy ảnh bắt được hình ảnh về voi ngà lệch. Đây là con voi đực đầu đàn, thường xuyên di chuyển một mình, tính khí trước đây khá hung dữ. Tuy nhiên, những clip người dân ghi lại gần đây cho thấy voi ngà lệch đã điềm đạm hơn trước

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh hiếm về đàn voi con ở rừng Mã Đà đang tắm bùn - Ảnh 4.

Vũng nước này cũng là nơi một bầy heo rừng tìm đến uống nước, tắm bùn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh hiếm về đàn voi con ở rừng Mã Đà đang tắm bùn - Ảnh 5.

Tại một vị trí khác, bẫy ảnh bắt được hình ảnh một đàn bò tót, xen lẫn có gà rừng đang kiếm ăn. Hiện nay Đồng Nai có hàng chục đàn bò tót, ước tính hơn 200 cá thể đang sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

 

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