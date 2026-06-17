Hình ảnh hiếm: Đàn voi con vô tư tắm bùn, nô đùa trong rừng Mã Đà

Cũng tại vị trí này, bẫy ảnh bắt được hình ảnh về voi ngà lệch. Đây là con voi đực đầu đàn, thường xuyên di chuyển một mình, tính khí trước đây khá hung dữ. Tuy nhiên, những clip người dân ghi lại gần đây cho thấy voi ngà lệch đã điềm đạm hơn trước