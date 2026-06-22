Công trường sân bay Long Thành được tăng cường thêm nhiều nhân công

Ngày 22.6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1) cho biết sau 3 tuần triển khai phong trào thi đua "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành", đến nay tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của Dự án thành phần 3 đạt khoảng 65.602 tỉ đồng, tương đương 75,97 % tổng giá trị các hợp đồng.

Công nhân trên công trường sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Riêng các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.341 tỉ đồng, tương đương 67,93% giá trị hợp đồng. Tăng 3,35 % so với trước cao điểm thi đua.

Về nhân lực, hiện công trường duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp, tăng hơn 4,5 % so với đầu chiến dịch.

Cũng theo ACV, một trong những kết quả quan trọng được thực hiện trong chiến dịch là phối hợp Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công hệ thống điện từ trạm biến áp 110kV vào các trạm tiếp nhận của sân bay Long Thành, góp phần bảo đảm điều kiện cung cấp điện cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành kỹ thuật.

Công trường sân bay Long Thành rực sáng vào ban đêm ẢNH: ACV

Đối với các nội dung khác như mặt bằng thi công, hạ tầng điện nước, giao thông kết nối và bàn giao giữa các gói thầu, ACV luôn phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan để xử lý theo từng khu vực cụ thể.

Sắp bước vào cao điểm mùa mưa

Theo ACV, trong thời gian tới, khu vực dự án bước vào cao điểm mùa mưa, dự báo có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động thi công ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công tại hiện trường.

Chủ động đối phó với tình hình trên, ACV cùng Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan đã xây dựng các phương án ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết thực tế. Bên cạnh việc bố trí nhân lực, thiết bị và vật tư, các đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm soát an toàn lao động, duy trì điều kiện thi công liên tục và hạn chế tối đa các tác động bất lợi do thời tiết gây ra.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026 ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm 2026.