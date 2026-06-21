Metro Suối Tiên - sân bay Long Thành: Đồng Nai giải phóng mặt bằng thế nào?

UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án ĐỒ HỌA: LÊ LÂM

Theo kế hoạch, trong tháng 6.2026: Lập, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; và lập, trình thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ thu hồi đất, lựa chọn đơn vị thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ thu hồi đất.

Vào tháng 7.2026: Hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ thu hồi đất.

Sang tháng 8.2026: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất, phổ biến chủ trương thu hồi đất và ban hành thông báo thu hồi đất; gửi, niêm yết thông báo thu hồi đất.

Đến tháng 9 - 10.2026: Thực hiện điều tra, khảo sát, kiểm đếm; xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất.

Vào tháng 11.2026: Lập, niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời họp dân đối thoại, lấy ý kiến phương án bồi thường.

Tháng 12.2026: Thẩm định, phê duyệt, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; đồng thời ban hành quyết định thu hồi đất.

Tuyến metro Suối Tiên - Bến Thành, TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Công trình cấp đặc biệt

Trước đó, ngày 28.4, HĐND tỉnh Đồng Nai (từ 30.4.2026, Đồng Nai chính thức lên thành phố) đã biểu quyết thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành ĐỒ HỌA: LÊ LÂM

Theo nghị quyết, đây là dự án nhóm A, công trình đường sắt đô thị, cấp đặc biệt. Dự án có chiều dài khoảng 44,6 km, gồm 2 đoạn:

Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai, dài khoảng 7,4 km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính thành phố đến sân bay Long Thành, dài khoảng 37,2 km.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 65.573 tỉ đồng, thời gian xây dựng từ 2026 - 2030. Dự án được xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn thu từ đấu giá các quỹ đất dự kiến và nguồn vốn ngân sách tỉnh).

Dự án được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt phải áp dụng điều kiện giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT (không bao gồm chi phí dự phòng) của dự án để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư dự án.

Tuyến metro Suối Tiên - Bến Thành sẽ chạy dọc quốc lộ 1, đi qua sông Đồng Nai để vào địa phận thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ tạo trục giao thông công cộng tốc độ cao kết nối sân bay Long Thành đến trung tâm hành chính 2 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam.