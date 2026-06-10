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Thời sự

Điện đã phủ kín sân bay Long Thành, chờ ngày khai thác thương mại

Lê Lâm
Lê Lâm
10/06/2026 14:14 GMT+7

Hệ thống cấp điện nguồn cho dự án sân bay Long Thành đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ.

Ngày 10.6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vừa phối hợp Công ty điện lực Đồng Nai đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến của đường dây 22kV từ Trạm 110kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn (theo thiết kế đã được phê duyệt.

Sân bay Long Thành: Đóng điện thành công hệ thống cấp điện nguồn cho dự án - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành rực rỡ ánh đèn vào ban đêm

ẢNH: ACV

Theo ACV, đây là bước triển khai quan trọng, đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn cho các công tác vận hành thử nghiệm, khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án, góp phần bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu điện cho việc khai thác, vận hành sân bay Long Thành, Công ty điện lực Đồng Nai đã đầu tư một trạm biến áp 110 kV dành riêng cho sân bay.

Trạm biến áp này có tổng công suất 80 MVA (gồm 2 máy biến áp, mỗi máy công suất 40 MVA). Tổng vốn đầu tư hơn 158 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 5.2024. Đến ngày 24.11.2025, cả 2 máy biến áp đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành.

Sân bay Long Thành: Đóng điện thành công hệ thống cấp điện nguồn cho dự án - Ảnh 2.

Các kỹ sư bên trong phòng hệ thống điện

ẢNH: ACV

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm 2026.

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