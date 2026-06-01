Thời sự

Tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành

Lê Lâm
01/06/2026 19:33 GMT+7

Dự án sân bay Long Thành đã hiện hữu hình hài của một sân bay quốc tế hiện đại. Phần việc khó khăn nhất, phức tạp nhất và có khối lượng lớn nhất đã ở lại phía sau, hiện sân bay Long Thành đang ở chặng nước rút trước khi về đích.

Chiều 1.6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ ra quân "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành)".

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV phát biểu tại lễ ra quân

Theo đó, ACV phát động đợt thi đua cao điểm trên toàn công trường nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đồng bộ các hạng mục trọng yếu và đưa dự án vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đang ở chặng nước rút

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, nhấn mạnh: "Việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế đất nước".

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, dự án sân bay Long Thành đi vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông quốc gia mà còn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hiện đại của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Hình hài dự án sân bay Long Thành vào thời điểm hiện tại

Về tiến độ tại công trường hiện nay, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho biết tổng giá trị sản lượng đã thực hiện đạt 75,97 % tổng giá trị các hợp đồng đã ký (đạt 65.602/86.357 tỉ đồng).

Riêng các gói thầu xây lắp chính, tổng giá trị thực hiện lũy kế đạt 53.597/82.773,8 tỉ đồng (tương đương 64,75 % giá trị hợp đồng).

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, nói rằng trên thực địa hình hài của một sân bay quốc tế hiện đại đã hiện hữu

Ông Vũ Phạm Nguyên An nói rằng đây là khối lượng rất lớn, kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của hàng ngàn con người suốt nhiều năm qua. Quan trọng hơn con số, đó là xu thế đang đi lên rõ rệt.

Cụ thể, sau chỉ đạo tháo gỡ của Thủ tướng Chính phủ ngày 4.5.2026, dòng vốn thanh toán đã được khơi thông, công tác giải ngân chuyển động trở lại, minh chứng cho thấy những nút thắt lớn nhất về cơ chế và thanh toán về cơ bản đã được tháo gỡ.

Theo đánh giá của Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, trên thực địa hình hài của một sân bay quốc tế hiện đại đã hiện hữu.

"Phần việc khó khăn nhất, phức tạp nhất và có khối lượng lớn nhất đã ở lại phía sau. Đỉnh núi đã hiện ra trước mắt, chúng ta không còn ở chân núi nữa, chúng ta đang ở chặng nước rút trước khi về đích", ông Vũ Phạm Nguyên An chia sẻ.

Được quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đồng bộ, mạnh mẽ

Cũng theo ông Vũ Phạm Nguyên An, chưa bao giờ dự án sân bay Long Thành nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đồng bộ, mạnh mẽ như hiện nay.

Lực lượng kỹ sư, công nhân trên công trường dự án sân bay Long Thành

Cụ thể, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24 ngày 13.4.2026, cho phép tháo gỡ khó khăn cho dự án, đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm - tạo hành lang pháp lý vững chắc để toàn công trường yên tâm tăng tốc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ từng nút thắt. Tổ công tác về thanh toán, Tổ công tác về vật liệu đã được thành lập và đi vào hoạt động.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, thành phố Đồng Nai và TP.HCM đã vào cuộc, ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

Chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đại diện các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm 2026.

Kết nối giao thông TP.HCM với sân bay Long Thành sẽ đồng bộ vào cuối năm 2026

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nói rằng đến cuối năm 2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành đồng bộ, liên hoàn và liên thông.

