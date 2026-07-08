Đồng Nai: Dân hiến đất mở đường giúp ngân sách tiết kiệm hơn 16 tỉ đồng

Ngày 8.7, UBND xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai đã khởi công công trình nâng cấp, mở rộng đường quy hoạch NT8, kết nối đường quốc lộ 14 đến đường gom cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành.

Tuyến đường NT8 có chiều dài hơn 2,7 km, kết nối trực tiếp quốc lộ 14 với tuyến gom cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành. Đường có lộ giới 20 m với đầy đủ hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng… với tổng mức đầu tư là 60 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công của xã.

Lãnh đạo xã Nha Bích tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam (ấp 1, xã Nha Bích) có vườn cao su gần 20 năm tuổi đang cho thu hoạch. Khi biết đường quy hoạch NT8 được mở rộng, bà đã đồng thuận hiến gần 600 m2 đất cùng gần 30 cao su đang cho thu hoạch để dự án sớm được thực hiện.

Dự án nâng cấp mở rộng đường NT8 được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028 ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tiếc thì gia đình tôi rất tiếc vì trồng được cây cao su đâu có dễ. Nhưng nếu nhà nào cũng giữ đất thì làm sao mở được đường lớn, sạch đẹp cho con cháu mai sau?", bà Lam chia sẻ.

Ông Trần Văn Thế, Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Nha Bích phấn khởi, cho biết: "Dự án này bà con mong mỏi từ lâu. Dù rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng về đất, cây trồng, hàng rào…nhưng qua công tác vận động hầu hết người dân đều đồng thuận hiến".

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuyến đường sau khi hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, giúp địa phương khai thác tối đa quỹ đất hiện hữu; mở ra không gian phát triển cho vùng lòng hồ Phước Hòa rộng hơn 2.000 ha, sau khi dự án đường hoàn thành.

Lòng hồ Phước Hòa có tổng diện tích hơn 2.000 ha, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và TP.HCM ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, cho biết dự án triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến 185 hộ dân. Từ việc công khai quy hoạch, kiên trì tuyên truyền và vận động, chính quyền địa phương đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người dân với tỷ lệ đồng thuận đạt trên 95%.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển cho vùng lòng hồ Phước Hòa rộng hơn 2.000 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án là minh chứng cụ thể cho tinh thần "ý Đảng, lòng dân", tinh thần đại đoàn kết toàn dân khi người dân trực tiếp tham gia, đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

"Tinh thần tự nguyện hiến đất, hiến cây của bà con nhân dân đã giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn trên 16 tỉ đồng cho chi phí giải phóng mặt bằng", ông Thái nhấn mạnh.