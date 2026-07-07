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Thời sự

Đà Nẵng phê bình chủ tịch 2 xã, phường vì giải ngân đầu tư công dưới 15%

Mạnh Cường
Mạnh Cường
UBND thành phố Đà Nẵng phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 6 dưới 15%.

Ngày 7.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng, vừa ký ban hành công văn về việc chấn chỉnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo công văn, UBND thành phố phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30.6 chỉ đạt dưới 15%, không đạt mục tiêu theo Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố về tiến độ giải ngân.

Đà Nẵng bị phê bình chủ tịch xã, phường vì giải ngân đầu tư công dưới 15% - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Điện Bàn Đông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý 3 và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông trực tiếp tổ chức kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân cũng như trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan.

Đồng thời, 2 địa phương phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ mốc thời gian thực hiện và cam kết tỷ lệ giải ngân theo từng tháng nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tiến độ được giao.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương ưu tiên bố trí nhân lực, tập trung hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, không để nguồn vốn chuyển tiếp tiếp tục tồn đọng hoặc hết thời hạn giải ngân theo quy định.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu trực tiếp làm việc với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ.

UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh các địa phương không được gửi văn bản mang tính phản ánh chung chung, không chờ hướng dẫn và không đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

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