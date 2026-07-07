Đà Nẵng: Tuần tra xuyên đêm ngăn 'cát tặc' sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Ngày 6.7, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng), cho biết UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn sau phản ánh của Báo Thanh Niên.

Xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay

Theo UBND xã Nông Sơn, ngày 28.6, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Tái diễn nạn 'rút ruột' cát sông Thu Bồn ở Đà Nẵng" phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên đoạn sông Thu Bồn qua địa bàn xã Nông Sơn, chủ yếu diễn ra vào ban đêm, gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Một lượng lớn cát dọc sông Thu Bồn đoạn qua xã Nông Sơn bị khai thác trái phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, UBND xã yêu cầu Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra thực địa, tập trung vào các khung giờ ban đêm và rạng sáng trên tuyến sông Thu Bồn. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong việc theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về các hoạt động khai thác cát trái phép để xử lý theo quy định.

Công an xã cũng được giao chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho vi phạm hoặc chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ xây dựng kế hoạch truy quét, tổ chức chốt chặn tại các điểm nóng khai thác cát, đồng thời quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực bãi cát trên địa bàn, trong đó có khu vực thôn Trung An (xã Nông Sơn), nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ sớm.

Lực lượng chức năng tuần tra dọc sông Thu Bồn để ngăn "cát tặc" sau phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: C.X

Vận động người dân không tiếp tay cho khai thác cát trái phép

Đối với Phòng Kinh tế xã, UBND xã yêu cầu chủ động tham mưu rà soát hiện trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh nội dung báo chí phản ánh; tham mưu ban hành các văn bản tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản cũng như kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND xã Nông Sơn đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn ẢNH: C.X

Bên cạnh đó, UBND xã cũng yêu cầu các thôn Nông Sơn, Trung Thượng và Trung An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động khai thác cát trái phép; chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở và kịp thời báo cáo UBND xã thông qua Công an xã khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

UBND xã Nông Sơn cho hay việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra, kiểm soát, lắp đặt camera giám sát đến huy động sự tham gia của người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ dòng sông Thu Bồn, đồng thời giữ vững an ninh trật tự và phát triển bền vững trên địa bàn.

Mới đây, Báo Thanh Niên có bài phản ánh sau thời gian tạm lắng, tình trạng "rút ruột" cát trái phép trên sông Thu Bồn giữa đêm tại khu vực thôn Trung An (xã Nông Sơn) lại tái diễn.

Theo người dân địa phương, hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra từ khoảng 22 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Cát được xúc thủ công, đưa lên xe tải rồi vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, việc khai thác cát kéo dài còn làm thay đổi dòng chảy, gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông.