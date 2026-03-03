Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

VNeID có thêm nhiều tính năng mới, sổ đỏ đã được tích hợp

Trần Cường
03/03/2026 10:49 GMT+7

Bộ Công an vừa tích hợp thêm nhiều tính năng mới như định danh cho người dưới 14 tuổi, tích hợp sổ đỏ, hiển thị vé metro... trong phiên bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VNeID.

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới trên "siêu ứng dụng" VNeID.

Theo đó, phiên bản 2.2.6 cho phép người dân cập nhật từ 3 ngày trước, Bộ Công an bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi.

Cảnh sát hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID

Ngoài ra, "siêu ứng dụng" này sẽ tích hợp thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bổ sung chức năng hiển thị vé metro và tính năng check-in; triển khai dịch vụ cung cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Trong bản cập nhật mới, ngoài sửa lỗi, Bộ Công an cũng điều chỉnh các dịch vụ công về đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Tài khoản VNeID là mã định danh của công dân.

Đây được coi là "siêu ứng dụng" khi cung cấp nhiều tiện ích. Trong đó, ví giấy tờ điện tử của công dân sẽ tích hợp và hiển thị các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú…

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh, khai tử…

