Từ 15.3, số chứng minh nhân dân 9 số sẽ được tích hợp trên VNeID

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 (hiệu lực thi hành từ 15.3) nhằm sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước.

Theo nghị định mới, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy sẽ được tích hợp trên VNeID ẢNH: TUYẾN PHAN

Nghị định 58/2026 quy định, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy sẽ được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

So với hiện hành, nghị định mới bổ sung phương thức tích hợp thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy "trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng VNeID).

Sự bổ sung này được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người dân, khi số lượng công dân sử dụng ứng dụng VNeID ngày càng gia tăng. Thay vì phải quét mã QR trên thẻ căn cước như cách làm truyền thống, tới đây việc kiểm tra, trích xuất thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy có thể thực hiện bằng một chiếc smartphone thông qua ứng dụng VNeID.

Nghị định 58/2026 cũng quy định rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

"Không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy", nghị định nêu.

Công an làm thủ tục cấp căn cước cho công dân ẢNH: T.N

Bổ sung quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước

Vẫn tại Nghị định 58/2026, Chính phủ sửa đổi, bổ sung liên quan đến trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với trường hợp người dưới 6 tuổi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân đề nghị cấp lại thẻ căn cước khi bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VneID.

Theo đó, công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi lựa chọn thông tin cần tích hợp gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin đề nghị tích hợp thông qua Cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện tích hợp đối với các thông tin xác thực thành công.

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thông báo kết quả tích hợp thông tin khi trả thẻ căn cước cho công dân.

Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi thực hiện thanh toán lệ phí tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước và phí dịch vụ chuyển phát theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.