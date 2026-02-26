Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 15.3, số chứng minh nhân dân 9 số sẽ được tích hợp trên VNeID

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/02/2026 13:12 GMT+7

Theo quy định mới có hiệu lực thi hành từ 15.3, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy sẽ được tích hợp trên VNeID.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 (hiệu lực thi hành từ 15.3) nhằm sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước.

Từ 15.3, số chứng minh nhân dân 9 số sẽ được tích hợp trên VNeID- Ảnh 1.

Theo nghị định mới, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy sẽ được tích hợp trên VNeID

ẢNH: TUYẾN PHAN

Nghị định 58/2026 quy định, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy sẽ được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

So với hiện hành, nghị định mới bổ sung phương thức tích hợp thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy "trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng VNeID).

Sự bổ sung này được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người dân, khi số lượng công dân sử dụng ứng dụng VNeID ngày càng gia tăng. Thay vì phải quét mã QR trên thẻ căn cước như cách làm truyền thống, tới đây việc kiểm tra, trích xuất thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy có thể thực hiện bằng một chiếc smartphone thông qua ứng dụng VNeID.

Nghị định 58/2026 cũng quy định rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

"Không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy", nghị định nêu.

Từ 15.3, số chứng minh nhân dân 9 số sẽ được tích hợp trên VNeID- Ảnh 2.

Công an làm thủ tục cấp căn cước cho công dân

ẢNH: T.N

Bổ sung quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước

Vẫn tại Nghị định 58/2026, Chính phủ sửa đổi, bổ sung liên quan đến trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với trường hợp người dưới 6 tuổi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân đề nghị cấp lại thẻ căn cước khi bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VneID.

Theo đó, công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi lựa chọn thông tin cần tích hợp gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin đề nghị tích hợp thông qua Cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện tích hợp đối với các thông tin xác thực thành công.

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thông báo kết quả tích hợp thông tin khi trả thẻ căn cước cho công dân.

Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi thực hiện thanh toán lệ phí tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước và phí dịch vụ chuyển phát theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Bộ Công an phối hợp điều chỉnh khi thông tin có sai sót

Nghị định 58/2026 còn quy định cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tự động kiểm tra, xác thực và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước khi có sự thay đổi và đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu khác.

Trường hợp phát hiện thông tin cập nhật, điều chỉnh có sai sót cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước và các cơ sở dữ liệu khác.

Trường hợp công dân phát hiện thông tin do mình cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu căn cước có sự thay đổi hoặc sai sót thì đề nghị công an cấp xã thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

Tin liên quan

Hoàn thiện pháp lý phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia

Hoàn thiện pháp lý phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia

Trên cơ sở những nền tảng đã tạo lập, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 Bộ Công an đề xuất tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

chứng minh nhân dân 9 số VNeID Bộ Công an nghị định 58/2026 tích hợp vneid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận