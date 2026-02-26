Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quy định mới về thẩm quyền công an xã trong lĩnh vực căn cước

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/02/2026 11:56 GMT+7

Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15.3.2026, với một số quy định mới liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của công an xã trong lĩnh vực căn cước.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 để sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước.

Quy định mới về thẩm quyền công an xã trong lĩnh vực căn cước- Ảnh 1.

Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong lĩnh vực căn cước

ẢNH: T.P

Theo đó, công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ việc giải quyết thủ tục đăng ký, khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú của công dân; sổ sách quản lý về cư trú; tàng thư; từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc giấy tờ, sổ sách quản lý hộ tịch.

Trường hợp thông tin, giấy tờ, tài liệu nêu trên về công dân chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân thông qua phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước.

Quy định mới về cấp lại thẻ căn cước áp dụng từ ngày 15.3

Điểm mới của Nghị định 58/2026 là mở rộng trách nhiệm của công an xã về việc thu nhập, cập nhật thông tin "từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước". Quy định này nhằm phù hợp với mô hình tổ chức của ngành công an sau khi bãi bỏ công an cấp huyện, một số nhiệm vụ của công an huyện trước đây được phân cấp cho công an xã hiện nay.

Nghị định 58/2026 còn quy định trưởng công an cấp xã có thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý và cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Nghị định mới đã mở rộng phạm vi thẩm quyền khai thác thông tin để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn, thay vì chỉ được cung cấp cho cá nhân cư trú trên địa bàn như hiện hành.

Điều chỉnh thông tin có sự thay đổi hoặc sai sót thế nào?

Vẫn tại Nghị định 58/2026, Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định đối với trường hợp công dân phát hiện thông tin do mình cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sự thay đổi hoặc sai sót.

Quy định mới về thẩm quyền công an xã trong lĩnh vực căn cước- Ảnh 2.

Lực lượng công an làm thủ tục cấp căn cước cho công dân

ẢNH: T.N

Nếu rơi vào tình huống trên, công dân cần đề nghị công an cấp xã thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân như sau:

Công dân đề nghị điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc trực tiếp tại cơ quan công an nơi gần nhất.

Hồ sơ đề nghị gồm: phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước và tài liệu chứng minh thông tin cần điều chỉnh.

Trường hợp cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ không phải là công an cấp xã mà công dân cư trú thì cơ quan công an nơi tiếp nhận phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin tới công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc nơi tạm trú đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú hoặc nơi ở hiện tại đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú, nơi tạm trú để giải quyết và thông báo kết quả cho công dân.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của công dân, trưởng công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp từ chối điều chỉnh thông tin thì phải trả lời, nêu rõ lý do.

Tin liên quan

Từ 1.2026, dữ liệu dân cư được dùng thay thế căn cước và thông tin cư trú

Từ 1.2026, dữ liệu dân cư được dùng thay thế căn cước và thông tin cư trú

Nghị quyết 66.7/2025 của Chính phủ quy định, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế căn cước công dân (CCCD), thẻ căn cước, thông tin về cư trú...

Khám phá thêm chủ đề

quy định mới Căn cước Công an xã quy định mới về căn cước nghị định 58/2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận