Quy định mới về thẩm quyền công an xã trong lĩnh vực căn cước

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 để sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước.

Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong lĩnh vực căn cước ẢNH: T.P

Theo đó, công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ việc giải quyết thủ tục đăng ký, khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú của công dân; sổ sách quản lý về cư trú; tàng thư; từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc giấy tờ, sổ sách quản lý hộ tịch.

Trường hợp thông tin, giấy tờ, tài liệu nêu trên về công dân chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân thông qua phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước.

Quy định mới về cấp lại thẻ căn cước áp dụng từ ngày 15.3

Điểm mới của Nghị định 58/2026 là mở rộng trách nhiệm của công an xã về việc thu nhập, cập nhật thông tin "từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước". Quy định này nhằm phù hợp với mô hình tổ chức của ngành công an sau khi bãi bỏ công an cấp huyện, một số nhiệm vụ của công an huyện trước đây được phân cấp cho công an xã hiện nay.

Nghị định 58/2026 còn quy định trưởng công an cấp xã có thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý và cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Nghị định mới đã mở rộng phạm vi thẩm quyền khai thác thông tin để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn, thay vì chỉ được cung cấp cho cá nhân cư trú trên địa bàn như hiện hành.

Điều chỉnh thông tin có sự thay đổi hoặc sai sót thế nào?

Vẫn tại Nghị định 58/2026, Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định đối với trường hợp công dân phát hiện thông tin do mình cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sự thay đổi hoặc sai sót.

Lực lượng công an làm thủ tục cấp căn cước cho công dân ẢNH: T.N

Nếu rơi vào tình huống trên, công dân cần đề nghị công an cấp xã thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân như sau:

Công dân đề nghị điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc trực tiếp tại cơ quan công an nơi gần nhất.

Hồ sơ đề nghị gồm: phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước và tài liệu chứng minh thông tin cần điều chỉnh.

Trường hợp cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ không phải là công an cấp xã mà công dân cư trú thì cơ quan công an nơi tiếp nhận phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin tới công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc nơi tạm trú đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú hoặc nơi ở hiện tại đối với trường hợp công dân không có nơi thường trú, nơi tạm trú để giải quyết và thông báo kết quả cho công dân.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của công dân, trưởng công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp từ chối điều chỉnh thông tin thì phải trả lời, nêu rõ lý do.