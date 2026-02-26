Hoàn thành tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Sáng 26.2, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị sáng 26.2 ẢNH: GIA HÂN

Công tác an ninh liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin và an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt, đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, chống phá bầu cử.

Triển khai ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri; phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử.

Đến nay đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri.

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,48%.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17.12.2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Đồng thời, đã kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, hiện đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

Bộ Công an cũng đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.