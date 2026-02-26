Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Hoàn thành tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Văn Chung
Văn Chung
Theo Đại biểu nhân dân
26/02/2026 12:42 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Sáng 26.2, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị sáng 26.2

ẢNH: GIA HÂN

Công tác an ninh liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. 

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin và an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt, đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, chống phá bầu cử.

Triển khai ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri; phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử. 

Đến nay đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri.

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,48%. 

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17.12.2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Đồng thời, đã kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, hiện đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

Bộ Công an cũng đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Tin liên quan

Tập trung cao độ cho công tác bầu cử

Tập trung cao độ cho công tác bầu cử

Sáng 24.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Trọng tâm tháng 3 là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Bầu cử quốc hội hội đồng nhân dân các cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận