Vụ flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xử lý

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trung ương về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

Sự cố UAV xâm nhập khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng bị ảnh hưởng (ảnh minh họa) ẢNH: HUY ĐẠT

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 2.2026, tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các UAV được phát hiện tại độ cao từ 1.000 ft đến 3.800 ft. Đơn cử, ngày 17.2 (tức mùng 1 tết), có 2 vụ việc UAV hoạt động trong khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng làm 17 chuyến phải bay chờ, 1 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Ngày 22.2 (tức mùng 6 tết), có 1 vụ việc UAV và 1 vụ việc UAV hoặc bóng bay hoạt động trong khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng làm 18 chuyến phải bay chờ, 4 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 14 chuyến chờ khởi hành.

Các vụ việc trên khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh, chuyển hướng đi sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Theo Bộ Xây dựng, những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia. Nhất là trong dịp cao điểm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại sân bay Đà Nẵng.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP.Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội trên địa bàn rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay.

Tối 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị phát hiện và kịp thời tạm giữ 1 flycam hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.