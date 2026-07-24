Bão số 2 (bão Noul) sắp vào Biển Đông

Chia sẻ với Thanh Niên sáng nay 24.7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão này có tên quốc tế là bão Noul, gần như chắc chắn đây là cơn bão số 2 đi vào Biển Đông trong năm nay.

Dự báo đường đi của bão Noul (bão số 2) trong những ngày tới ẢNH: VNDMS

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, bão Noul là cơn bão số 12 trên trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Cập nhật đến 7 giờ sáng nay, bão Noul ở vị trí khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 124,2 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh nhất ở cấp 8, giật cấp 10, cách Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông. Hiện nay, bão Noel đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, dự báo đêm nay và sáng sớm mai 25.7, bão Noul sẽ di chuyển vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm nay.

"Các mô hình dự báo hiện nay đều nhận định khả năng cao, cơn bão Noul sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26.7 và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam", ông Khiêm nói.

Ảnh hưởng cơn bão số 2, Biển Đông sóng cao 6 m

Tuy nhiên, ông Mai Văn Khiêm cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng lớn nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

Dự báo bắt đầu từ chiều tối nay 24.7, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, sóng biển cao 4 - 6 m. Biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh kèm theo những cột sóng lớn.

Bão Noul là tên bão do Triều Tiên đăng ký vào danh sách tên bão của Ủy ban bão, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Theo tiếng Triều Tiên, tên bão Noul có ý nghĩa là "ánh hồng chiều", phản ánh hiện tượng bầu trời ửng đỏ, ửng hồng lúc mặt trời mọc hoặc lặn.