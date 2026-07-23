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Thời sự

Bão số 2 có đổ bộ đất liền Việt Nam?

Phan Hậu
Phan Hậu

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành cơn bão số 2 trong năm nay.

Chiều 23.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên bão số 2, mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc khiến các sông xuất hiện đợt lũ mới.

Bão số 2 có đổ bộ vào đất liền Việt Nam? - Ảnh 1.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 2 trên Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc và 128,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay.

Dự báo đến khoảng đêm 24 rạng sáng 25.7, bão sẽ đi vào phía đông bắc vùng biển bắc Biển Đông. Dự báo khả năng cao (80%) bão số 2 sẽ đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 26.7 và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. 

Ảnh hưởng bão số 2, Biển Đông sóng cao 5 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 24.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ 23 - 25.7, các tỉnh Bắc bộ có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi mưa to trên 300 mm.

Dự báo trọng tâm là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo từ đêm 23 - 25.7, các sông ở miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2 - 5 m. 

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

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