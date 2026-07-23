Miền Bắc mưa lớn 3 ngày, 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua 22.7 và sáng sớm nay 23.7, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.7 đến 3 giờ ngày 23.7 tại Trạm Tân Pheo (Phú Thọ) là 100,4 mm; tại Trạm Cổ Đô (TP.Hà Nội) là 96,7 mm; tại Trạm Sín Chải (Điện Biên) là 93,4 mm; tại Trạm Phú Lương (Thái Nguyên) là 92 mm; tại Trạm Chấn Thịnh (Lào Cai) là 88 mm; tại Trạm Tân Yên (Bắc Ninh) là 77,6 mm...

Nhiều khu vực vùng núi phía bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 23.7 đến đêm 24.7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 60 - 120 mm, có nơi trên 220 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo ngày 25.7, miền Bắc vẫn còn có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối 23.7 đến ngày 25.7 ở miền Bắc phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Cảnh báo 6 tỉnh nguy cơ lũ quét sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, một vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho nhiều xã, phường tại Hà Nội như: Yên Xuân, Tùng Thiện, Quảng Oai, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, An Khánh, Kiều Phú, Hưng Đạo, Phú Cát, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú và đang có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành.

Dự báo trong sáng nay, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã nêu trên và lan sang các phường nội thành Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 14 giờ qua (từ 14 giờ ngày 22.7 đến 4 giờ ngày 23.7), các tỉnh miền núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sín Chải (Điện Biên) là 93,4 mm; Mường Lèo (Sơn La) là 64,8 mm; Trường Sơn (Phú Thọ) là 102,6 mm; Thịnh Hưng (Lào Cai) là 106,4 mm; Giáp Trung (Tuyên Quang) là 94,6 mm; Mỹ Phương (Thái Nguyên) là 102 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong hôm nay, khu vực các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Điện Biên và Sơn La 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm; Phú Thọ 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm; Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên 5 - 10 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong hôm nay, nhiều xã, phường ở 6 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.