Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Hồi 7 giờ ngày 23.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc và 129,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể thành bão số 2 NGUỒN: NCHMF

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 25 - 30 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 24.7, còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220 km về phía đông; cường độ gió cấp 7, giật cấp 9.

Đến 7 giờ ngày 25.7, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão khoảng 20,7 độ vĩ bắc và 119,4 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục duy chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Cảnh báo vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 18,5 - 22,5 và phía đông kinh tuyến 117,5. Cấp độ rủi ro thiên tai mức cấp 3 trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, từ đêm 24.7, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.