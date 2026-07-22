TP.HCM nắng nóng gay gắt giữa mùa mưa, vì sao?

Trong 4 - 5 ngày liên tiếp vừa qua, TP.HCM và Nam bộ lại xuất hiện một đợt nắng nóng gay gắt. Trời trong xanh và nắng chang chang, cường độ nắng gay gắt chẳng khác cao điểm mùa khô. Nhiều người TP.HCM lại tự hỏi khi nào đợt nắng nóng hiện tại mới kết thúc?

Giữa mùa mưa nhưng TP.HCM vẫn nắng nóng gay gắt như mùa khô ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, thông thường, tháng 7 là giai đoạn mưa xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, những ngày gần đây lại xuất hiện đợt nắng nóng khá gay gắt và mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này tại trạm Tân Sơn Nhất đến 37 độ C (nắng nóng gay gắt) còn trạm Nhà Bè 35,5 độ C. Với điều kiện bê tông, nhựa đường và hoạt động kinh tế sôi động như ở TP.HCM thì nhiệt độ ngoài trời (nhiệt độ cảm nhận) có thể lên 39 - 40 độ C. Đây là nguyên nhân nhiều người cảm thấy nóng nắng gay gắt, khó chịu.

Đợt nắng nóng giữa mùa mưa này, theo cách gọi của dân gian thì đây là đợt hạn bà chằn và là đợt hạn thứ 2 trong mùa mưa năm nay. Dự báo trong tháng 8 tới, hạn bà chằn sẽ tiếp tục xuất hiện. Năm nay, hạn bà chằn xảy ra liên tục do ảnh hưởng của El Nino đang mạnh lên rất nhanh. Thông thường các năm, hạn bà chằn có trong tháng 8 và mưa ít, nên dự báo đợt hạn bà chằn sắp tới sẽ khiến nắng nóng ở TP.HCM và Nam bộ khá gay gắt.

Những trận mưa "khó nhọc" hiếm hoi xuất hiện vào những ngày đầu tháng 7 nay cũng vắng bóng ẢNH: CHÍ NHÂN

"Dự báo, đợt hạn bà chằn này còn kéo dài trong một vài ngày tới nhưng cường độ giảm dần. Do xuất hiện rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ và Nam bộ, kết hợp với vùng áp thấp ở phía đông Philippines đang mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Yếu tố này khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại. Cụ thể, khoảng ngày 26.7, mưa giông sẽ nhiều hơn lên trên toàn khu vực Nam bộ giúp giải nhiệt hoàn toàn nắng nóng", bà Xuân Lan nhận định.