Hôm nay, nhiều nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHFM), trong ngày hôm qua (20.7), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 38°C như: trạm Huế là 38,3°C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39°C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8°C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,9°C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,8°C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.



Khu vực miền Trung vẫn là tâm điểm nắng nóng, Hà Nội và TP.HCM có nắng nóng cục bộ ẢNH: MINH HẢI

Dự báo trong hôm nay (21.7), nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Tâm điểm nắng nóng vẫn là khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất phổ biến 37 - 39°C, có nơi trên 39°C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 - 17 giờ.

Bên cạnh đó, từ Nghệ An đến Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38°C, có nơi trên 38°C.

Ngoài ra, nắng nóng còn xuất hiện ở một số khu vực khác như: Hà Nội có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ phổ biến từ 34 - 36°C. TP.HCM và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35°C, có nơi trên 35°C. Ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn từ 2 - 4 độ C do điều kiện bê tông và nhựa đường cùng các hoạt động kinh tế xã hội khác.

Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Từ ngày 22.7, nắng nóng có khả năng giảm dần ở các khu vực trên trong khoảng từ 1 - 2°C. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37°C, có nơi trên 37°C.

Khoảng ngày 23.7, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Trung bộ.