Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NHCMF), hôm qua (19.7), miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40,4 độ C, Nam Đông (Huế) 38,9 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ C... Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.



Nắng nóng vượt 40 độ C ở Đà Nẵng NGUỒN: CNHMF

Dự báo trong hôm nay (20.7) và ngày mai, khu vực phía nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Khu vực Nam bộ có ngày nắng nóng, mưa giảm hẳn và chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối. Thời tiết TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động 33 - 35 độ C. Nắng kéo dài tới cuối ngày, thời tiết hầu hết ít mưa.

Các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cao nhất dao động 32 - 34 độ C; riêng một khu vực như Mỹ Tho, Bến Tre, Cao Lãnh có mức nhiệt trên 34 độ C, xấp xỉ 35 độ C. Chiều tối có mưa giông vài nơi, tập trung chủ yếu khu vực tỉnh Cà Mau, ven biển của tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long.

Khoảng ngày 22.7, nắng nóng ở Trung và Nam bộ có khả năng dịu dần do khả năng xuất hiện rãnh áp thấp có trục qua khu vực giữa và nam Biển Đông, làm cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần khiến mưa giông có xu hướng gia tăng.