'Siêu El Nino' ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?

Trong bản tin dự báo khí hậu mùa mới phát hành, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, hiện nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 cao hơn 1,3°C so với trung bình nhiều năm. El Nino sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh dần, khoảng tháng 10 - 12.2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh rất mạnh - siêu El Nino, với xác suất lên tới 81%.



Siêu El Nino nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào cuối năm nay, tác động mạnh đến thời tiết Nam bộ và Tây nguyên NGUỒN: WMO

Dưới tác động của siêu El Nino, trên cả nước giai đoạn từ tháng 11.2026 - 1.2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2°C, riêng Tây nguyên cao hơn từ 2 - 2,5°C.

Trong giai đoạn này, lượng mưa phân bố không đều khi có nơi giảm mạnh đến 50%, một số khu vực lại tăng. Cụ thể, so với với trung bình nhiều năm, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, lượng mưa thấp hơn từ 10 - 25%; Quảng Ngãi - Lâm Đồng và Nam bộ thấp hơn 25 - 50%. Ngược lại, một số khu vực lượng mưa có khả năng tăng là khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 10 - 20%, vùng núi Bắc bộ có nơi trên 30%.

Ngoài ra, với xu hướng El Nino đang mạnh lên, giai đoạn từ nay đến tháng 9.2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung, tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa - Huế và duyên hải nam Trung bộ. Đặc biệt, số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn trung bình nhiều năm từ 1- 1,5°C, các khu vực khác trên cả nước cao hơn 0,5 - 1°C.

Do tác động của siêu El Nino nên không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, tập trung vào tháng 1.2027, vùng núi Bắc bộ cần đề phòng băng giá, mưa tuyết. Tương tự, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta cũng ít hơn mọi năm nhưng cần đề phòng khả năng bão mạnh.

El Nino nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong mùa xuân, có thể kéo dài sang đầu mùa hè 2027 và suy yếu dần về cuối mùa hè.