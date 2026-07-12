81% El Nino sẽ phát triển thành 'siêu El Nino' vào cuối năm nay

El Nino đang mạnh lên rất nhanh

Các điều kiện về đại dương và khí quyển đang rất "lý tưởng" để El Nino phát triển thành siêu El Nino vào cuối năm nay. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC/NCEP)" NOAA (Mỹ), một vùng rộng lớn trên khắp khu vực trung tâm và phía đông xích đạo trên Thái Bình Dương ghi nhận nhiệt độ nước biển ở bề mặt vượt quá 1°C. Cụ thể, tại khu vực Nino 3,4 nhiệt độ là 1,2°C, khu vực Nino 1 và 2 mức nhiệt đến 2,7°C và Nino 4 là 0,5°C.

El Nino đang mạnh lên rất nhanh và có thể đạt cường độ rất mạnh - siêu El Nino vào cuối năm 2026 NGUỒN: NOAA

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ nước biển thì các hiện tượng khí quyển cũng góp phần cho El Nino mạnh lên nhanh chóng. Cụ thể là các dị thường gió tây ở tầng thấp và dị thường gió đông ở tầng cao cũng được ghi nhận trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương phía tây và trung tâm tạo sự đối lưu tăng cường ở các khu vực này nhưng khu vực Indonesia bị triệt tiêu.

Sự kết hợp mạnh "hoàn hảo" giữa hoàn lưu khí quyển và đại dương trên khắp Thái Bình Dương là cơ sở đáng tin cậy cho dự báo El Nino đang mạnh lên và kéo dài đến đầu năm 2027. Theo đó, có 81% khả năng xảy ra El Nino rất mạnh trong khoảng từ tháng 10 - 12.2026. Nó sẽ trở thành một trong những sự kiện El Nino mạnh nhất trong lịch sử kể từ năm 1950. Đến 97%, El Nino sẽ kéo dài đến đầu năm 2027.

El Nino khiến Nam bộ đón nhiều đợt hạn bà chằn

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dưới tác động của El Nino, thời tiết khu vực Nam Bộ và TP.HCM sẽ có nhiều bất thường hơn so với các năm.

El Nino tác động nhiều đến thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ. Trong những tháng tới khu vực có thể đón nhiều đợt hạn bà chằn ẢNH: DUY TÂN

Tác động đầu tiên và rõ rệt nhất là nền nhiệt có xu hướng tăng cao, nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1°C, có nơi trên 1,5°C.

Ngược lại trong mùa mưa năm nay, số trận và lượng mưa phân bố không đều, số ngày có mưa giảm. Tổng lượng mưa năm có xu hướng giảm khoảng 10 - 20% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm hơn và mùa khô sắp tới sẽ kéo dài hơn bình thường.

Không những vậy, thời tiết trong mùa mưa năm nay sẽ xen kẽ những ngày có nắng gắt, thậm chí có nơi xảy ra nắng nóng, cảm giác oi bức thường trực và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm. Nhận định, trong những tháng tới của mùa mưa năm nay, khả năng có khoảng từ 1 - 3 đợt giảm mưa, trong dân gian người dân Nam bộ hay gọi là hạn bà chằn. Mỗi đợt hạn bà chằn này có thể kéo dài từ 3 - 7 ngày, có nơi thậm chí kéo dài trên 7 ngày.

Nhưng cần lưu ý, tuy mưa không nhiều nhưng trong giai đoạn này thường có tính chất cực đoan cục bộ, nghĩa là mưa tập trung cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, dễ gây ngập úng tại các đô thị lớn như TP.HCM. Thay vì những cơn mưa rả rích kéo dài, các mô hình cho thấy xu hướng mưa giông cường độ cao trong thời gian ngắn. Giông, lốc, sét không còn là hiện tượng "kèm theo" mà trở thành rủi ro chính gây ra các thiệt hại nghiêm trọng và khó lường.

Từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027, mùa khô ở Nam bộ có khả năng đến sớm hơn, kéo dài hơn và thiếu mưa hơn bình thường, làm tăng nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Số ngày nắng nóng tăng, đặc biệt vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô.