Nắng nóng trở lại, cuối tháng mưa bão dồn dập

Hiện tại, áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định đang chi phối thời tiết khu vực phía nam Trung Quốc và miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của áp thấp nóng, trong ngày hôm qua, một số nơi ở các tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong ngày 13.7, có nơi trên ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,1 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 37,2 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.



Nắng nóng quay trở lại trước đợt mưa bão dồn dập vào cuối tháng ẢNH: MINH HẢI

Dự báo trong hôm nay (14.7), Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. Nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16.7, từ 17.7, nắng nóng dịu dần.

Trên khu vực Nam bộ, gió mùa tây nam có cường độ trung bình, thời tiết phổ biến đặc trưng sáng nắng chiều mưa. Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, khuyến cáo: Giai đoạn nửa cuối tháng 7 có thể xuất hiện mưa bão dồn dập, nên người dân cần hết sức chú ý đề phòng. Cụ thể, khoảng ngày 18.7, ở khu vực phía đông bắc của Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Khả năng cường độ bão khá mạnh và vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2. Khoảng 10 ngày sau có thể xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở tây Thái Bình Dương.

Đối với khu vực phía bắc, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới cộng nối với các cơn bão (áp thấp nhiệt đới) dồn dập trong nửa cuối tháng 7, vì vậy, thời tiết phổ biến sẽ có mưa giông dồn dập. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực núi cao và ngập úng vùng trũng thấp.

Các cơn bão sẽ khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên, gây mưa giông nhiều hơn cho khu vực Nam bộ. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến khoảng ngày 19.7, thời tiết TP.HCM và Nam bộ có xu hướng giảm mưa và nắng nóng gia tăng so với những ngày trước.