Đợt nắng nóng 6 ngày ở miền Trung, tỉnh nào nóng nhất?

Ngày 17.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về đợt nắng nóng mới ở miền Trung. Theo bà Trần Thị Thúy Nga, dự báo viên của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì bắt đầu từ ngày mai 18.7, các tỉnh từ Nghệ An đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Dự báo từ ngày 18.7, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, kéo dài 6 ngày ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này có cường độ không quá gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C, một số nơi có trên 37 độ C.

Cũng theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung kéo dài đến ngày 23.7. Sau đó từ ngày 24.7 trở đi, thời tiết ở miền Trung sẽ dịu dần.

"Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 - 16 giờ hàng ngày, đây là thời điểm nắng nóng có cường độ mạnh nhất", bà Nga nói.

Nắng nóng mạnh hơn trong tháng 8, 9

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino đang mạnh lên và sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết khí hậu trong 6 tháng cuối năm, trong đó có nắng nóng.

Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 1.2027, El Nino sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên với xác suất rất cao lên đến 81% đạt cường độ mạnh đến rất mạnh, đặc biệt là giai đoạn cuối năm nay.

Do tác động của El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm nay sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo Biển Đông có từ 8 - 10 cơn bão, trong đó có 3 - 5 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam và cần đề phòng sẽ xuất hiện những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp và khó dự báo, gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Trong mùa mưa bão năm nay, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo khí tượng thủy văn và thiên tai để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Bà Nguyễn Thanh Hoa, dự báo viên của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết El Nino tác động khiến nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn so với cùng kỳ mọi năm. Đặc biệt, các tháng mùa hè năm nay, nhiệt độ trung bình cao hơn từ khoảng 0,5 - 1,5 độ C và các tháng mùa đông có thể ấm hơn từ 1 - 2 độ C.

"Dự báo trong tháng 8, tháng 9, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở các tỉnh Thanh Hóa đến TP.Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ", bà Hoa nói.

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Hoa, dự báo trong tháng 8, miền Trung có lượng mưa cao hơn cùng kỳ nhiều năm từ 10 - 30%; một số khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế thì có lượng mưa cao hơn từ 30 - 60%. Nhưng từ tháng 9 trở đi, lượng mưa trên phạm vi cả nước sẽ thiếu hụt từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm.

Dự báo, mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Nam bộ có thể kết thúc sớm và từ cuối năm 2026 cho đến những tháng đầu năm 2027, nguy cơ thiếu mưa sẽ làm gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất nông nghiệp.