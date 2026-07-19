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Kinh tế Kinh tế xanh

Nắng nóng trở lại, Đà Nẵng gần 40 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
Nắng nóng diện rộng xuất hiện ở khu vực đông Bắc bộ và các tỉnh miền Trung. Tâm điểm nắng nóng ở khu vực trung Trung bộ với mức nhiệt cao nhất đến 39 - 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), áp thấp nóng phía tây tăng cường trở lại, gây ra đợt nắng nóng mới ở nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, trong ngày 18.7, phía đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ như trạm Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,7 độ C, Quảng Ngãi 38,7 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Nắng nóng trở lại, Đà Nẵng gần 40 độ C- Ảnh 1.

Đợt nắng nóng mới có thể kéo dài đến cuối tuần sau

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ở Bắc bộ, mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 37,7 độ C, Láng (Hà Nội) 37,5 độ C, Nam Định (Ninh Bình) 37,1 độ C…

Dự báo hôm nay (19.7), khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Ở Trung bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23.7, từ ngày 24.7 nắng nóng dịu dần.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện thực tế từng khu vực. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.


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