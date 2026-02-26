Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Kiến nghị tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/02/2026 18:11 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo Thông tư về việc tăng mức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho khách hàng gửi tiết kiệm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm từ mức 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2000 đến nay, Việt Nam điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi 3 lần với giá trị hạn mức năm 2025 tăng 4,16 lần, từ 30 triệu đồng của năm 2000 lên 125 triệu đồng. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người trong giai đoạn tương ứng đã tăng 22 lần. Điều này dẫn đến chỉ số hạn mức/GDP bình quân đầu người đã giảm từ 5,2 lần năm 2000 xuống 1 lần vào năm 2025.

Kiến nghị tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng - Ảnh 1.

Kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Về quy mô GDP, giai đoạn 2000 - 2025 chứng kiến quy mô tăng mạnh, từ 444.000 tỉ đồng lên 12,847 triệu tỉ, sau 25 năm, tăng gấp 29 lần. Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đưa ra định hướng tăng trưởng hai con số hàng năm trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến quy mô của nền kinh tế và GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng đáng kể. Với mục tiêu này, đến năm 2030, quy mô GDP dự kiến tăng 1,6 lần so với năm 2025. Vì vậy, cần sớm nghiên cứu điều chỉnh tăng hạn mức ngay từ bây giờ để không bị tụt hậu so với thực tiễn nền kinh tế.

Tại thời điểm 31.12.2025, tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của toàn hệ thống là 10,02 triệu tỉ đồng, tăng gần 3,4 triệu tỉ đồng so với cuối năm 2021 (tương đương 51,4%). Số người gửi tiền được bảo hiểm trong toàn hệ thống là 138,69 triệu người (theo phương pháp tính toán của Bảo hiểm Tiền gửi Việt nam, một người gửi tiền tại nhiều ngân hàng được thống kê là nhiều người gửi tiền được bảo hiểm và một người gửi tiền có nhiều tài khoản tại một ngân hàng được thống kê là một người gửi tiền được bảo hiểm).

Trong giai đoạn 2000 - 2025, quy mô tiền gửi được bảo hiểm tăng mạnh từ 66.400 tỉ đồng lên 10,2 triệu tỉ đồng, quy mô tiền gửi được bảo hiểm cũng tăng từ 15% GDP lên 78% GDP. Việc tăng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, gia tăng niềm tin vào hệ thống ngân hàng, từ đó duy trì và tăng cường tiền gửi của dân cư, góp phần đảm bảo nguồn cung tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Xu hướng quốc tế, tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân đầu người là yếu tố quan trọng xem xét khi đánh giá hạn mức, năm 2023 tỷ lệ trung bình toàn cầu là 3,3 lần. Thực tiễn Việt Nam, hạn mức 125 triệu đồng hiện nay, thì tỷ lệ này là 1 lần. Để đạt được tỷ lệ trung bình toàn cầu thì hạn mức bảo hiểm cần tăng lên 414 triệu đồng. Như vậy, hạn mức tại Việt Nam hiện ở mức thấp cần xem xét tăng lên phù hợp.

Căn cứ kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tiễn tại Việt Nam, dự thảo thông tư tăng hạn mức chi trả bảo hiểm từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng. Như vậy, tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân là 2,8 lần; tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trong toàn hệ thống là 93,68%, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là 80,15%; tỷ lệ giá trị được bảo hiểm toàn bộ là 19,06% toàn hệ thống, còn quỹ tín dụng nhân dân là 37,5%.

Tin liên quan

Tiết kiệm tăng, lãi vay nhấp nhổm

Tiết kiệm tăng, lãi vay nhấp nhổm

Sau Tết Nguyên đán, lãi suất tiết kiệm đang duy trì ở mức cao, mức 8%/năm xuất hiện ở nhiều ngân hàng hơn khiến doanh nghiệp lo lãi vay tăng theo.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng Nhà nước ngân hàng khách hàng tiền gửi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận