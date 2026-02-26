Kiến nghị tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2000 đến nay, Việt Nam điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi 3 lần với giá trị hạn mức năm 2025 tăng 4,16 lần, từ 30 triệu đồng của năm 2000 lên 125 triệu đồng. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người trong giai đoạn tương ứng đã tăng 22 lần. Điều này dẫn đến chỉ số hạn mức/GDP bình quân đầu người đã giảm từ 5,2 lần năm 2000 xuống 1 lần vào năm 2025.

Kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Về quy mô GDP, giai đoạn 2000 - 2025 chứng kiến quy mô tăng mạnh, từ 444.000 tỉ đồng lên 12,847 triệu tỉ, sau 25 năm, tăng gấp 29 lần. Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đưa ra định hướng tăng trưởng hai con số hàng năm trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến quy mô của nền kinh tế và GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng đáng kể. Với mục tiêu này, đến năm 2030, quy mô GDP dự kiến tăng 1,6 lần so với năm 2025. Vì vậy, cần sớm nghiên cứu điều chỉnh tăng hạn mức ngay từ bây giờ để không bị tụt hậu so với thực tiễn nền kinh tế.

Tại thời điểm 31.12.2025, tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của toàn hệ thống là 10,02 triệu tỉ đồng, tăng gần 3,4 triệu tỉ đồng so với cuối năm 2021 (tương đương 51,4%). Số người gửi tiền được bảo hiểm trong toàn hệ thống là 138,69 triệu người (theo phương pháp tính toán của Bảo hiểm Tiền gửi Việt nam, một người gửi tiền tại nhiều ngân hàng được thống kê là nhiều người gửi tiền được bảo hiểm và một người gửi tiền có nhiều tài khoản tại một ngân hàng được thống kê là một người gửi tiền được bảo hiểm).

Trong giai đoạn 2000 - 2025, quy mô tiền gửi được bảo hiểm tăng mạnh từ 66.400 tỉ đồng lên 10,2 triệu tỉ đồng, quy mô tiền gửi được bảo hiểm cũng tăng từ 15% GDP lên 78% GDP. Việc tăng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, gia tăng niềm tin vào hệ thống ngân hàng, từ đó duy trì và tăng cường tiền gửi của dân cư, góp phần đảm bảo nguồn cung tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Xu hướng quốc tế, tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân đầu người là yếu tố quan trọng xem xét khi đánh giá hạn mức, năm 2023 tỷ lệ trung bình toàn cầu là 3,3 lần. Thực tiễn Việt Nam, hạn mức 125 triệu đồng hiện nay, thì tỷ lệ này là 1 lần. Để đạt được tỷ lệ trung bình toàn cầu thì hạn mức bảo hiểm cần tăng lên 414 triệu đồng. Như vậy, hạn mức tại Việt Nam hiện ở mức thấp cần xem xét tăng lên phù hợp.

Căn cứ kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tiễn tại Việt Nam, dự thảo thông tư tăng hạn mức chi trả bảo hiểm từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng. Như vậy, tỷ lệ hạn mức/GDP bình quân là 2,8 lần; tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trong toàn hệ thống là 93,68%, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là 80,15%; tỷ lệ giá trị được bảo hiểm toàn bộ là 19,06% toàn hệ thống, còn quỹ tín dụng nhân dân là 37,5%.