Các ngân hàng tại TP.HCM cho vay 5,59 triệu tỉ đồng

Huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối tháng 6 đạt 5,63 triệu tỉ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tổng dư nợ đạt 5,59 triệu tỉ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm 2025; dư nợ bằng tiền đồng chiếm 95%, dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 5%.

Tăng trưởng tín dụng nhanh hơn huy động ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, đối với tín dụng 5 lĩnh vực ưu tiên như sau cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 604.000 tỉ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 303.000 tỉ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,292 triệu tỉ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 151.000 tỉ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 4.800 tỉ đồng. Còn gói tín dụng 185.000 tỉ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn TP.HCM có doanh số giải ngân trong 6 tháng đầu năm là 1.731 tỉ đồng. Doanh số lũy kế từ đầu chương trình đạt 52.271 tỉ đồng, dư nợ của các ngân hàng thương mại đạt 11.986 tỉ đồng với 15.192 lượt khách hàng.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 ngày 11.3.2023 của Chính phủ tại địa bàn TPHCM, có 6 dự án đã được cam kết cho vay theo Chương trình với tổng hạn mức là 2.207 tỉ đồng. Đến nay, đã có 5 dự án được giải ngân với doanh số giải ngân lũy kế 615,92 tỉ đồng, dư nợ 511,56 tỉ đồng. 173 khách hàng cá nhân được giải ngân với doanh số giải ngân đạt 111,97 tỉ đồng.