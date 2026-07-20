BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất 8,2%/năm

Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi online trên Ngân hàng số Digimi với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng kỳ hạn 6, 9, 12 tháng sẽ nhận được mức lãi suất 8,2%/năm. Đối với kỳ hạn 15 tháng hoặc khách hàng lựa chọn phương thức nhận lãi hàng tháng, mức lãi suất linh hoạt từ 7,64% - 8,06%. Mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi này cao hơn hồi tháng 5 1,3%/năm. Chương trình kéo dài đến 31.12.2026 hoặc đến khi đạt hạn mức phát hành 1.000 tỉ đồng.

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 8,2%/năm ẢNH: Độc LẬP

Không chỉ mang lại lợi nhuận hấp dẫn, chứng chỉ tiền gửi online còn được BVBank thiết kế theo hướng gia tăng tiện ích cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động quản lý dòng tiền. Bên cạnh đó, khách hàng vẫn được thanh toán trước hạn theo quy định, có thể chuyển nhượng, sử dụng chứng chỉ tiền gửi online làm tài sản bảo đảm để vay vốn trực tuyến hoặc tại các điểm giao dịch của BVBank, đồng thời phục vụ nhu cầu xác minh năng lực tài chính khi du lịch, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.

Song song với chương trình phát hành chứng chỉ tiền gửi online, BVBank còn triển khai một số chương trình dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Đối với khách hàng mới mở tài khoản ngân hàng số Digimi và lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến trên Digimi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng sẽ được cộng thêm 1,9%/năm lãi suất. Ngoài ra, khách hàng mới gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên tại các điểm giao dịch BVBank sẽ nhận ngay các quà tặng thiết thực như áo mưa, nón bảo hiểm hoặc bình giữ nhiệt Lock&Lock…