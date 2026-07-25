Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Việt Nam phản ứng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% theo Mục 301

Ngày 25.7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế "bị điều tra" theo Mục 301, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

Xem nhanh 20h ngày 25.7: Việt Nam phản ứng việc Mỹ áp thuế mới | Liên quân Ả Rập Xê Út tấn công Houthi

"Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Ngày 22.7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Liên quân Ả Rập Xê Út không kích lực lượng Houthi

Kênh truyền hình Al Masirah, do Houthi điều hành, đưa tin các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út đã đánh trúng các cơ sở thuộc công ty viễn thông nhà nước tại thành phố Hodeidah. Kênh này cũng cho biết lực lượng Ả Rập Xê Út đã tấn công đảo Kamaran, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen.

Trong một tuyên bố, ông Turki al-Malki, người phát ngôn liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, khẳng định cảng Hodeidah không phải là mục tiêu của các cuộc tấn công. Ông cho biết tất cả các cảng của Yemen, bao gồm Hodeidah, Ras Issa và Salif, vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải và tiếp tục tiếp nhận các tàu thương mại.

Liên quân Ả Rập Xê Út tấn công Houthi

Liên quân tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu thuyền và lợi ích của Ả Rập Xê Út, đồng thời sẽ đáp trả "không khoan nhượng" nếu Houthi tiếp tục các hành động bị cho là thù địch.

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