Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tấn công sân bay Sanaa ở Yemen

Khói bốc lên tại Sân bay quốc tế Sanaa ở Yemen vào ngày 13.7 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 13.7 cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích vào Sân bay quốc tế Sanaa và tuyên bố sẽ trả đũa.

Thủ đô Sanaa hiện nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, lực lượng thân Iran, trong khi chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cũng như được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hoạt động tại thành phố Aden phía nam.

Phản ứng về động thái của Ả Rập Xê Út, phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree gọi cuộc tấn công là "hành động gây hấn trắng trợn" và cho rằng hành động đó đã chấm dứt giai đoạn giảm leo thang trong cuộc xung đột kéo dài. Theo Reuters, ông Saree nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ phải gánh chịu hậu quả và cuộc tấn công sẽ bị đáp trả.

Hiện chưa có phản hồi từ Ả Rập Xê Út về những bình luận này.

Trước đó trong ngày 13.7, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết lực lượng vũ trang của họ đã nhắm mục tiêu vào đường băng tại Sân bay quốc tế Sanaa để ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Taher al-Aqili tuyên bố chính phủ sẽ "phản ứng thích đáng" trước điều mà ông gọi là hành vi xâm phạm không phận nước này của Iran.

Một thông cáo do Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen (PLC) đưa ra cho biết đã có những vi phạm chủ quyền Yemen lặp đi lặp lại.

"Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh em và bạn bè chúng ta, và bất chấp các cuộc hòa giải và can thiệp thiện chí nhằm kiềm chế tình hình, lực lượng dân quân Houthi vẫn khăng khăng tiếp tục đón một chuyến bay mới của Iran nằm ngoài khuôn khổ pháp lý và chủ quyền điều chỉnh hàng không dân dụng", thông cáo cho biết.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Yemen cho biết máy bay của Iran đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hodeidah, một cơ sở do lực lượng Houthi kiểm soát.

Trong một diễn biến khác tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.7 cho biết Mỹ có thể sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và nên được chi trả cho việc kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này.

"Chúng ta sẽ giữ eo biển, và có lẽ chúng ta sẽ điều hành nó. Chúng ta sẽ trở thành người bảo vệ eo biển. Có lẽ chúng ta sẽ gọi đó là thiên thần hộ mệnh của eo biển. Và chúng ta nên được chi trả cho điều đó", ông trả lời phỏng vấn với Đài Fox News.

Phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành thêm một đợt không kích nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách tấn công vào mục tiêu Mỹ ở 4 nước vùng Vịnh.