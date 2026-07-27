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Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại mộ tập thể: Hy vọng xác định danh tính từ bức ảnh cũ

Ngày 27.7, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Đội K72 khai quật, quy tập mộ tập thể từng phát hiện di vật là cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu với hình ảnh khá rõ nét, ở xã Minh Đức.

Theo đó, Đội K72 đã thực hiện khai quật mộ tập thể từng phát hiện có 1 khẩu súng AK, 1 cây bút mực có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu khá rõ nét. Đúng như nhận định ban đầu, mộ tập thể sau khi hoàn tất khai quật, đã phát hiện có 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Xem nhanh 20h ngày 27.7: Đường Nguyễn Hữu Cảnh đổi phân làn | Bức ảnh cũ trong mộ tập thể hé lộ danh tính liệt sĩ

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết qua đào tìm đã phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, 4 cái bóp (ví), lược chải đầu, bình tông, đồng hồ, dép cao su... Trong các bóp, hầu hết đều có các hình ảnh, giấy tờ. Tuy nhiên do thời gian đã kéo dài hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất, những hình ảnh, thông tin trên giấy tờ đã bị phai mờ, mục rã hết.



Trực tiếp tham gia đào tìm, đại úy Nguyễn Hữu Huy, Phân đội trưởng thuộc Đội K72, chia sẻ: "Đối với các di vật của các liệt sĩ, chúng tôi đều cố gắng làm thật tỉ mỉ, từng ly, từng tí. Đặc biệt là các hình ảnh, di vật, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ nhất, để thân nhân liệt sĩ có thể nhận dạng. Bóp của các bác, trong đó có hình ảnh, khi mở ra phải thật nhẹ nhàng, không được thấm nước, xong rồi lấy cọ lau lớp bụi đi để nhìn rõ hơn".

Mỗi dấu tích được tìm thấy không chỉ là một mảnh ghép của lịch sử, mà còn là niềm mong mỏi của bao gia đình đang chờ ngày tìm lại người thân sau những năm tháng dài xa cách.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đổi phân làn: Người đi xe cần lưu ý gì?

Đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa được TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông, nhưng những ngày đầu áp dụng đã khiến không ít người đi đường lúng túng. Theo phương án mới, ô tô chỉ còn 2 làn đường riêng nằm sát dải phân cách giữa và chỉ được đi thẳng.

Trong khi đó, phần đường hỗn hợp được mở rộng lên 3 làn, dành cho cả ô tô và xe máy lưu thông. Tại đây, ô tô được phép đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đổi phân làn: Người đi xe cần lưu ý gì?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nhằm tăng năng lực thông xe cho tuyến đường. Phương án được áp dụng từ ngày 25.7 trên đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến đường Điện Biên Phủ, bao gồm cả phần cầu.

Tuy nhiên, ngay sau khi phương án mới được triển khai, trên các diễn đàn và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều chia sẻ của người dân về việc còn lúng túng khi lưu thông qua đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Không ít bài đăng phản ánh tình trạng đi nhầm làn, chuyển hướng muộn hoặc phải chạy đến giao lộ kế tiếp mới có thể quay đầu vì phát hiện đi sai làn khi đã đến gần nút giao.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng tại một số vị trí, biển báo hướng dẫn từ xa còn thiếu nên người điều khiển phương tiện, nhất là những người ít lưu thông qua tuyến đường này, khó chủ động lựa chọn đúng làn.

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