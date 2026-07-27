Đi đường Nguyễn Hữu Cảnh cần lưu ý gì sau khi TP.HCM tổ chức lại làn xe?

Những ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người đi đường chia sẻ sự lúng túng khi lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn và phường Thạnh Mỹ Tây) sau khi TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông.

Không ít bài đăng phản ánh tình trạng đi nhầm làn, chuyển hướng muộn hoặc phải chạy đến giao lộ kế tiếp mới có thể quay đầu do chưa kịp nhận biết phương án phân làn mới.



Đường Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức lại làn đường lưu thông từ ngày 25.7 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Từ xa không có biển báo để biết nên vào làn nào. Đến sát giao lộ mới phát hiện đi nhầm nên đành chạy tiếp rồi quay đầu ở ngã tư sau", một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng tại một số vị trí, biển báo hướng dẫn từ xa chưa đầy đủ nên người điều khiển phương tiện, nhất là những người ít lưu thông qua tuyến này, khó chủ động chọn đúng làn.

Việc nhiều người lúng túng trong những ngày đầu không khó hiểu bởi phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Không ít tài xế vốn quen lưu thông theo cách cũ nên khi phát hiện đi sai làn đã ở rất gần nút giao, không còn đủ khoảng trống để chuyển hướng an toàn, buộc phải chạy đến giao lộ kế tiếp mới quay đầu.

2 làn đường sát tim đường chỉ dành cho xe ô tô đi thẳng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, phần lớn các ý kiến không phản đối việc điều chỉnh tổ chức giao thông mà mong muốn được bổ sung thêm biển báo hướng dẫn từ xa để người đi đường có thời gian quan sát và lựa chọn đúng làn trước khi đến giao lộ. Đây cũng là giai đoạn nhiều người dân đang làm quen với phương án phân làn mới.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thay đổi phân làn ra sao?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nhằm tăng năng lực thông xe cho tuyến đường. Phương án được áp dụng từ ngày 25.7 đối với đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến đường Điện Biên Phủ, bao gồm cả phần cầu.

Theo phương án mới, ô tô chỉ còn 2 làn đường riêng nằm sát tim đường và chỉ được đi thẳng.

Trong khi đó, phần đường hỗn hợp được mở rộng lên 3 làn, dành cho cả ô tô và xe máy lưu thông. Ở phần đường này, ô tô có thể đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải theo hướng dẫn của biển báo và đèn tín hiệu.

Biển báo trên giá long môn khi vừa đổ dốc cầu Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do vậy, người đi đường cần quan sát và chọn đúng làn từ trước khi đến nút giao. Nếu phát hiện đi nhầm khi đã đến gần giao lộ, việc chuyển hướng sẽ khó thực hiện và nhiều trường hợp phải tiếp tục di chuyển đến giao lộ kế tiếp mới có thể quay đầu an toàn.

Sẽ bổ sung băng rôn thông báo từ xa

Để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới, TP.HCM cũng điều chỉnh, lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên tuyến.

Băng rôn trên đường sẽ được bổ sung tại một số điểm để người dân dễ quan sát ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước phản ánh của người dân về việc khó nhận biết phương án phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ lắp đặt thêm băng rôn thông tin từ xa để người đi đường chủ động lựa chọn đúng làn lưu thông.



Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thường xuyên kiểm tra tình hình giao thông sau khi phương án mới được đưa vào khai thác. Nếu xảy ra ùn tắc hoặc phát sinh bất cập, đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông.