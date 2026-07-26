Qua giao lộ ở TP.HCM, nhiều tài xế bị phạt vì đi theo xe bên cạnh

Dừng đèn đỏ ở giao lộ ở TP.HCM, thấy dòng xe bên cạnh bắt đầu di chuyển, không ít người cũng vô thức tăng ga chạy theo mà quên quan sát tín hiệu dành cho hướng lưu thông của mình.

Thói quen tưởng chừng rất bình thường này lại là nguyên nhân khiến nhiều tài xế bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Thậm chí, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người điều khiển phương tiện chuyển hướng nhưng không quan sát đúng tín hiệu đèn.

Nhiều người không chú ý biển báo, đèn tín hiệu mà đi theo các xe khác dẫn đến vi phạm ở giao lộ TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tại nhiều nút giao trên địa bàn, hệ thống đèn tín hiệu được tổ chức theo từng hướng lưu thông riêng biệt. Vì vậy, việc xe ở làn bên cạnh được phép đi không đồng nghĩa phương tiện của mình cũng được phép di chuyển.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người, nhất là tài xế lần đầu đến TP.HCM hoặc ít lưu thông trong khu vực trung tâm, dễ vi phạm nếu chỉ nhìn theo dòng xe xung quanh.

Xe bên cạnh được đi, chưa chắc bạn cũng được đi

Tại nhiều giao lộ ở TP.HCM, đèn tín hiệu dành cho xe đi thẳng, rẽ trái và rẽ phải được điều khiển theo các pha khác nhau nhằm tăng khả năng thông hành và giảm xung đột giữa các dòng xe.

Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần quan sát đúng tín hiệu điều khiển dành cho hướng mình đang di chuyển, thay vì nhìn theo xe phía trước hoặc phương tiện ở làn bên cạnh rồi tăng ga đi theo.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, đây là nguyên tắc quan trọng khi lưu thông qua các nút giao lớn trên địa bàn thành phố. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan quan sát nhầm tín hiệu cũng có thể khiến người tham gia giao thông vi phạm hoặc xảy ra va chạm với các phương tiện đang được quyền lưu thông.

Không ít tài xế bối rối khi thấy đèn tín hiệu chính vẫn đỏ nhưng một số phương tiện phía trước hoặc ở làn bên cạnh vẫn rẽ phải bình thường. Nếu không hiểu cách tổ chức giao thông tại nút giao, nhiều người rất dễ cho rằng mình cũng được phép đi theo.



Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, đừng đi theo xe bên cạnh khi tới giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tại một số giao lộ trên địa bàn có bố trí đèn mũi tên màu xanh hoặc biển báo cho phép rẽ phải trong khi hướng lưu thông chính vẫn đang có đèn đỏ.

Trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện chỉ được phép rẽ phải khi có tín hiệu hoặc biển báo cho phép, đồng thời phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và nhường đường cho người đi bộ cũng như các phương tiện đang lưu thông hợp pháp.

Đừng đoán chu kỳ đèn để tăng tốc

Một thói quen khác cũng khá phổ biến là quan sát dòng xe xung quanh hoặc ước lượng thời điểm chuyển pha tín hiệu để tăng tốc qua giao lộ. Theo CSGT TP.HCM, điều này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm bởi tại nhiều nút giao, hệ thống đèn tín hiệu được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và hạn chế ùn tắc.

Vì vậy, người điều khiển phương tiện không nên chủ quan vì cho rằng chu kỳ đèn luôn giống những lần đi trước. Cách an toàn nhất là chủ động giảm tốc độ khi đến gần giao lộ, quan sát tín hiệu đèn, biển báo và vạch kẻ đường theo đúng hướng lưu thông của mình, thay vì chạy theo kinh nghiệm hoặc theo các phương tiện xung quanh.

Hệ thống camera AI ghi nhận nhiều trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu khi cố tăng ga qua giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong giờ cao điểm hoặc khi xảy ra ùn ứ, CSGT có thể trực tiếp điều tiết giao thông hoặc phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu để bảo đảm giao thông thông suốt. Theo quy định, nếu hiệu lệnh của người điều khiển giao thông khác với tín hiệu đèn, người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của CSGT.



Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người lần đầu lưu thông trên địa bàn thành phố, cần chủ động giảm tốc độ khi đến gần giao lộ, quan sát đúng tín hiệu điều khiển dành cho hướng di chuyển của mình thay vì chạy theo các phương tiện xung quanh.