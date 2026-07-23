Vì sao TP.HCM chọn sơn dẻo nhiệt phản quang cho nền xanh ở điểm dừng xe buýt?

Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện những mảng sơn màu xanh phản quang kéo dài sát lề đường tại các điểm dừng xe buýt, thu hút sự chú ý của người đi đường. Các mảng màu này được sơn dẻo nhiệt phản quang, có nhiều công dụng đặc biệt.



Theo ghi nhận của Thanh Niên, các mảng sơn được triển khai tại nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Trương Định... Khu vực sơn phản quang có chiều dài khoảng 12,6 m, rộng 2,4 m, tương ứng với vị trí xe buýt dừng đón, trả khách. Trước khi lựa chọn màu xanh, TP.HCM cũng từng thí điểm các màu xanh, đỏ và cam tại một số điểm dừng để đánh giá hiệu quả nhận diện.

Nền xanh ở điểm dừng xe buýt được sơn dẻo nhiệt phản quang ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sơn dẻo nhiệt phản quang có bền không?

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, nền màu xanh tại các điểm dừng xe buýt được thi công bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, loại vật liệu đang được sử dụng phổ biến trong hệ thống báo hiệu đường bộ.

Loại sơn này đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8791:2018 về màu sắc, độ phản quang, độ nhám chống trượt và độ bền. Đây cũng là tiêu chuẩn đang được áp dụng đối với các loại vạch sơn giao thông màu trắng, màu vàng và nhiều loại vạch hướng dẫn khác trên đường bộ.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng giải thích mục đích chính của việc sơn nền xanh là giúp tài xế xe buýt dễ nhận biết điểm dừng từ khoảng cách xa để chủ động điều hướng vào khu vực đón, trả khách.



Đồng thời, nền màu xanh cũng giúp người điều khiển các phương tiện khác dễ nhận biết khu vực có điểm dừng xe buýt, từ đó chủ động quan sát, giảm tốc độ và nhường đường, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Những điểm thi công gần đây được đổi sang màu sơn xanh có tông sáng hơn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh yếu tố an toàn, việc lựa chọn màu xanh còn nhằm tạo sự đồng bộ với hệ thống nhận diện hạ tầng xe buýt của TP.HCM, qua đó nâng cao khả năng nhận diện giao thông công cộng và giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết mẫu thiết kế này được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện thực tế của TP.HCM, các quy định kỹ thuật hiện hành và bảo đảm phù hợp với điều 49 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

Hơn 25.000 người đã đóng góp ý kiến về mảng sơn màu xanh

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM việc sơn nền màu xanh tại các điểm dừng xe buýt được nghiên cứu nhằm tăng khả năng nhận diện điểm dừng từ xa, phù hợp với tổ chức giao thông, mỹ quan đô thị và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.



Phương án này không được triển khai ngay mà trải qua nhiều bước nghiên cứu, lấy ý kiến và hoàn thiện. Sau khi xây dựng thiết kế sơ bộ, đơn vị đã báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức lấy ý kiến, đánh giá và hoàn thiện mẫu thiết kế.

Đồng thời, từ ngày 9.5 đến 18.5.2026, trung tâm cũng lấy ý kiến rộng rãi của người dân thông qua báo chí, các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng MultiGo. Quá trình này thu hút hơn 25.000 lượt góp ý và bình chọn.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1691/QĐ-SXD-QLVT ngày 10.6.2026 công bố mẫu trụ dừng, nhà chờ và điểm dừng xe buýt áp dụng trên địa bàn thành phố.

Về kinh phí, trung tâm cho biết việc triển khai sử dụng nền xanh tại các điểm dừng xe buýt được thực hiện từ nguồn chi thường xuyên cho công tác duy tu giao thông do ngân sách TP.HCM cấp hằng năm, không phải nguồn kinh phí đầu tư riêng.