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Đời sống Cộng đồng

Tra cứu phạt nguội TP.HCM: Danh sách 427 xe máy vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách 427 xe máy đi vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Người dân có thể tra cứu phạt nguội tại đây.

Ngày 22.7, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đã ghi hình phạt nguội nhiều người chạy xe máy đi vào đường dành riêng cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, mặc dù khu vực này đã có biển báo cấm.

Tra cứu phạt nguội TP.HCM: Danh sách 427 xe máy bị phạt nguội đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Một số trường hợp CSGT dừng xe lập biên bản vi phạm

ẢNH: PC08

Theo thống kê, 427 xe máy, xe gắn máy vi phạm lỗi đi vào đường dành riêng cho ô tô trên tuyến đường này đã lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Người dân có thể tra cứu danh sách biển số phương tiện vi phạm để chủ động thực hiện các thủ tục xử lý khi có thông báo từ cơ quan chức năng.

Người dân tra cứu tại đây

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, việc ghi hình xử lý vi phạm đang được tăng cường nhằm phát hiện các trường hợp cố tình đi sai phần đường. Những phương tiện không bị dừng tại thời điểm vi phạm vẫn được lực lượng chức năng xác minh thông tin chủ xe và gửi thông báo yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Song song với tuần tra trực tiếp, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các tổ ghi hình tại khu vực để xử lý các hành vi vi phạm bằng hình thức phạt nguội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác xử lý.

Xe máy đi vào làn ô tô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao

Lực lượng CSGT cho biết, đường dành riêng cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng có các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Khi xe máy đi vào khu vực này, chỉ cần xảy ra tình huống bất ngờ như ô tô chuyển hướng, thắng gấp hoặc tránh chướng ngại vật cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nhất là tại các đoạn gần cầu vượt, đường dẫn lên xuống hoặc vị trí nhập làn.

Tra cứu phạt nguội TP.HCM: Danh sách 427 xe máy bị phạt nguội đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Nhiều trường hợp bị CSGT ghi hình phạt nguội

ẢNH: PC08

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chấp hành đúng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và đi đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông. Việc tuân thủ quy định giúp tránh bị xử lý phạt nguội mà bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM có thể liên hệ trực ban Phòng CSGT qua số 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

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