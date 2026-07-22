Hơn 200 người đi xe đạp bị phạt nồng độ cồn ở cửa ngõ TP.HCM trong 1 tháng

"Đi xe đạp thì uống vài ly chắc không sao, mà có bị phạt nồng độ cồn cũng... ít tiền" vẫn là suy nghĩ của một số người. Tuy nhiên, thống kê mới từ Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho thấy thực tế hoàn toàn khác.



Nhiều người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM xử phạt ở cửa ngõ ẢNH: PC08

Từ ngày 14.6 - 15.7.2026, Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện 209 người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn. Con số này gây chú ý bởi nhiều người vẫn lầm tưởng quy định về nồng độ cồn chỉ áp dụng với người lái ô tô hoặc xe máy.

Bất ngờ về số người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Trạm CSGT Tây Bắc, trong cùng thời gian trên, đơn vị đã lập biên bản xử lý 4.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, gần 1.290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 31% tổng số vi phạm.

Thời gian qua, lực lượng CSGT nhiều lần ghi nhận người dân sau khi uống rượu, bia lựa chọn xe đạp hoặc xe đạp điện để di chuyển vì cho rằng đây là phương tiện đơn giản, sẽ không bị kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người điều khiển các loại phương tiện này vẫn phải chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Nhiều người chủ quan đi nhậu bằng xe đạp điện ẢNH: PC08

Trước tình hình vi phạm còn ở mức cao, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Trạm CSGT Tây Bắc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã, các tuyến kết nối với trục giao thông chính; đồng thời tăng cường kiểm tra tại khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Phòng CSGT, việc xử lý được thực hiện theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn liên quan đến rượu, bia.

Người vi phạm "cười gượng gạo" khi bị CSGT thổi phạt nồng độ cồn khi chạy xe đạp điện ẢNH: PC08

Việc phát hiện hơn 200 người đi xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một tháng cũng cho thấy quy định về nồng độ cồn không chỉ áp dụng với ô tô hay xe máy. Dù điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào, người tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia đều có thể bị kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đây là thực trạng đáng báo động về ý thức giao thông khi thời gian qua, một số tài khoản mạng xã hội đánh giá mức phạt trên là "điểm hở" của quy định xử lý nồng độ cồn. Bởi xe đạp, xe đạp điện nếu bị phạt thì mức phạt cũng thấp hơn nhiều so với xe máy.

Mức phạt nồng độ cồn xe đạp

Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ khác vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt theo 3 mức.

Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở: phạt từ 100.000 - 200.000 đồng;



Nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở: phạt từ 300.000 - 400.000 đồng;



Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở: phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.



Ngoài ra, người điều khiển xe đạp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng cũng bị xử phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.